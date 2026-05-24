Kuzeska: Gjuha maqedonase është e mbrojtur, patriotizëm është integrimi i vendit në BE
"Sot festojmë Ditën e Iluministëve Pansllavë, Shenjtorëve Kirill dhe Metodij – themeluesve të alfabetit të parë sllav. Vepra e Kirill dhe Metodij nuk është vetëm simbol i spiritualitetit dhe shkrim-leximit midis popujve sllavë, por edhe themeli i identitetit, gjuhës dhe kulturës sonë maqedonase", thotë Bogdanka Kuzeska – zëdhënëse dhe anëtare e Bordit Ekzekutiv të LSDM-së.
Ajo tha se gjatë periudhës së qeverive të LSDM-së, u morën vendime të guximshme dhe burrështetasish, falë të cilave sot gjuha maqedonase njihet dhe është e barabartë në Kombet e Bashkuara dhe në Bashkimin Evropian.
"Me marrëveshjen me Frontex-in, gjuha maqedonase njihet zyrtarisht nga Bashkimi Evropian, e nënshkruar thjesht në gjuhën maqedonase, pa shënime në fund të faqes, pa shtesa, nga të gjitha shtetet anëtare të Unionit. Ata që na akuzuan se ishim tradhtarë, sot pranojnë se me vetëdije e gënjyen popullin, se Marrëveshja e Prespës mbron identitetin maqedonas, gjuhën maqedonase dhe kulturën maqedonase. Ata gjithashtu pranojnë se anëtarësimi në NATO është i mirë për vendin dhe për sigurinë e qytetarëve të tij. Këto janë fakte që askush nuk mund t'i mohojë më. Për fat të keq, kemi humbur vite që nuk duhet t'i humbasim më. Patriotizmi nuk është krijimi i përçarjeve midis qytetarëve, izolimi nuk i sjell të mira asnjë kombi. Patriotizmi i vërtetë është të... të sigurojmë të ardhmen e shtetit, të mbrojmë identitetin dhe të sigurojmë një vend të barabartë për Maqedoninë midis kombeve evropiane. Integrimi në BE, në familjen e madhe evropiane të kombeve të barabarta është akti më i madh i patriotizmit dhe garancia më e fortë për të ardhmen e popullit maqedonas, gjuhës maqedonase dhe shtetit maqedonas", tha Kuzeska.