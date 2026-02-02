Regjistrim në Listën e Operatorëve Ekonomikë të Qendrës Administrative për Intendencë (CAI) Italfor Kosovë për periudhën 2026 - 2028
Rregullorja për formimin dhe administrimin e Regjistrit/Listës së Operatorëve Ekonomikë (KOS) të CAI-KOSOVË përcakton procedurat, kriteret dhe përgjegjësitë për regjistrimin, përditësimin dhe menaxhimin e operatorëve ekonomikë që synojnë të marrin pjesë në procedurat e prokurimit publik për punë, shërbime dhe furnizime.
Kjo rregullore zbatohet në përputhje me Dekretin Legjislativ nr. 36, të datës 31 mars 2023, duke siguruar transparencë, barazi trajtimi dhe përputhshmëri ligjore në procesin e dhënies së kontratave publike.
