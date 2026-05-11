Refuzohet kthimi i Fatmir Limajt në PDK
Partia Demokratike e Kosovës nuk ka arritur konsensus për rikthimin e Fatmir Limajt në parti, ndërsa kundërshtimet e brendshme kanë bërë që kjo ide të refuzohet nga një pjesë e strukturave dhe figurave të rëndësishme të PDK-së.
Derisa mbledhja kryesisë së PDK-së po vazhdon, burimet e Dukagjinit kane njoftuar se tashmë është vendosur që të refuzohet kërkesa që Limaj i bëri kryetarit të PDK-së, Bedri Hamza.
Limaj i kishte shkruar javën që lamë pasë një letër Hamzës ku deklaronte se nëse nuk pranohej kthimi i tij në listën e PDK-së, ai nuk do të garojë në zgjedhjet e 7 qershorit.
Në letër Limaj shprehu gatishmërinë për bashkëpunim dhe bashkim politik, në atë që e ka quajtur lëvizje në “funksion të krijimit të një alternative të fuqishme dhe përfaqësuese për qytetarët e Republikës së Kosovës”.
“Ne besojmë se një bashkim i tillë nuk përfaqëson vetëm një marrëveshje politike apo elektorale, por edhe një frymë të bashkëpunimit ndërmjet njerëzve dhe strukturave që për vite të tëra kanë ndarë ideale, sakrificë dhe vizion të përbashkët për Kosovën”, ishte shprehur kreu i NISMA, Fatmir Limaj.