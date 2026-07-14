ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Reese Witherspoon dhe Anya Taylor-Joy tërhoqën gjithë vëmendjen në premierën botërore të serialit Lucky, të mbajtur të hënën në mbrëmje.

Dy aktoret bionde parakaluan në tapetin e kuq të Directors Guild of America në Los Angeles, të veshura me stile elegante dhe harmonike, me rastin e prezantimit të serialit të ri kriminal të Apple TV+.

Witherspoon, e cila është edhe bashkëproducente ekzekutive e serialit, u shfaq elegante dhe joshëse me një fustan të zi mini në stil korseje.

Veshja elegante theksonte belin e hollë të yllit 50-vjeçar të Legally Blonde, ndërsa pjesa e sipërme e ngushtë kombinohej me një fund në formë A me teksturë.

Aktorja e kompletoi paraqitjen me këpucë elegante me taka të ulëta, të zbukuruara me detaje vezulluese, si dhe me bizhuteri të ndritshme me diamante.

Nga ana tjetër, Anya Taylor-Joy – e cila javën e kaluar tërhoqi vëmendjen në premierën londineze me një fustan edhe më të guximshëm transparent – u shfaq me një fustan prej kadifeje në nuancë kremi, me dekolte shumë të theksuar.

Fustani kishte një prerje në stil mbështjellës dhe ishte zbukuruar me një detaj lulesh në formën e një karfice në pjesën e ijeve. Modeli i gjatë binte hijshëm përgjatë trupit dhe zbulonte këmbën përmes një çarjeje të lartë anësore.

Ylli i filmit The Witch e kombinoi fustanin elegant me sandale të bardha me taka dhe bizhuteri të holla prej argjendi. Ajo zgjodhi të mos mbante varëse, për të vënë në pah dekoltenë dhe prerjen e theksuar të fustanit.

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