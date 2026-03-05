Rodri është në krye të planeve të Real Madridit për afatin kalimtar të verës që po afrohet. Klubi madrilen e konsideron prioritet afrimin e një mesfushori që sjell kontroll, autoritet dhe lidership në mesin e fushës.

Megjithatë, operacioni është larg të qenit i thjeshtë. Ekzistojnë disa paqartësi që mund të ndryshojnë rrjedhën e situatës dhe ta detyrojnë drejtuesit sportivë të eksplorojnë alternativa të tjera.

Pikëpyetja kryesore lidhet me gjendjen e tij fizike. Pas disa dëmtimeve afatgjata në muajt e fundit, forma e menjëhershme e reprezentuesit spanjoll ngre njëfarë shqetësimi.

Real Madridi e vlerëson cilësinë e tij të padiskutueshme, por është gjithashtu i vetëdijshëm se çdo investim i madh kërkon garanci mjekësore.

Shpërthen ish-ylli i Barcelonës: VAR-i u krijua për t’i ndalur vjedhjet e Real Madridit

Përballë këtij skenari, Florentino Perez dhe ekipi i tij nuk po qëndrojnë duarkryq. Emri i Adam Wharton ka fituar shumë terren në listën e alternativave.

Mesfushori 22-vjeçar i Crystal Palace ka qenë duke zhvilluar paraqitje të jashtëzakonshme në Ligën Premier për muaj të tërë.

Wharton dallohet për pjekurinë e tij taktike, saktësinë në pasime dhe aftësinë për të kontrolluar ritmin e lojës pavarësisht moshës së re.

Te Palace, ai është shndërruar në “trurin” e skuadrës, duke marrë përgjegjësi që zakonisht u takojnë lojtarëve shumë më me përvojë.

Rritja e tij ka qenë aq e jashtëzakonshme sa që vlera e tij në treg i afrohet 100 milionë eurove. Një shifër e lartë, por në përputhje me tregun anglez dhe potencialin e tij afatgjatë.

Zemra e mesfushës së “Los Blancos” do të jetë një nga pikat kryesore të afatit kalimtar dhe emri përfundimtar, qoftë Rodri apo Wharton, do të përcaktojë drejtimin e projektit të ri./Telegrafi/

