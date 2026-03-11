Real Madridi synon dyshen më të frikshme të sulmit, Haaland dhe Mbappe
Drejtuesit e Real Madridit nuk e kanë përjashtuar ende mundësinë që në të ardhmen të bashkojnë në të njëjtin ekip dy nga sulmuesit më të mëdhenj të futbollit botëror, Kylian Mbappe dhe Erling Haaland.
Sipas raportimeve të gazetës franceze L'Equipe, gjithçka mund të varet nga vendimi që do të marrë Vinicius Junior për rinovimin e kontratës së tij.
Sulmuesi norvegjez Haaland (25 vjeç) vazhdon të jetë në radarët e klubit madrilen, edhe pse rreth një vit më parë ai zgjati kontratën me Manchester City deri në qershor të vitit 2034.
Gjithçka lidhet me Vinicius Junior
Sipas raportit, presidenti i klubit madrilen, Florentino Perez, nuk e ka braktisur idenë për të krijuar një dyshe sulmuese Mbappe–Haaland.
Megjithatë, një lëvizje e tillë mund të bëhet realitet vetëm nëse Vinicius Jr. vendos të mos rinovojë kontratën e tij aktuale, e cila përfundon në vitin 2027.
“Për sa kohë kjo situatë mbetet e paqartë, drejtuesit e Real Madridit nuk do ta mbyllin përfundimisht kapitullin Haaland. Ideja për ta bashkuar atë me Mbappe vazhdon t’i tundojë shumë, duke rikthyer filozofinë e ‘Galacticos’ të fillimit të viteve 2000”, shkruan media franceze.
Nëse Real Madridi vendos të kalojë në veprim, klubi spanjoll do të duhet të paguajë klauzolën e lirimit që gjendet në kontratën e re të Haaland.
Shuma e saktë nuk është bërë publike, por sipas raportimeve mund të jetë e përballueshme për një klub të madh si Real Madridi.
Si do të funksiononte dyshja Mbappe–Haaland?
Megjithëse të dy lojtarët kanë respekt për njëri-tjetrin, ata në fakt nuk njihen mirë personalisht.
Të dy janë të sponsorizuar nga brendi sportiv ‘Nike’, por nuk kanë marrë pjesë ende në ndonjë fushatë të përbashkët reklamuese.
Madje, sipas raportimit, një nga rastet e rralla kur ata kanë qenë pranë njëri tjetrit ka ndodhur rastësisht në aeroportin ‘Le Bourget’ në Paris, ku të dy po udhëtonin me avionë privatë në orare të ngjashme, por drejt destinacioneve të ndryshme.
Një lidhje e vogël mes tyre është edhe francezi Rayan Cherki, i cili konsiderohet mik i përbashkët i dy sulmuesve. /Telegrafi/