Real Madridi pritet të transferojë një nga talentët më premtues të Atletico Madridit
Real Madridi është pranë zyrtarizimit të transferimit të një prej talenteve më premtuese të akademisë së Atletico Madridit, qendërmbrojtësit 18-vjeçar Aimar Garcia.
Mbrojtësi shtatlartë, i cili ka qenë pjesë e strukturave të ekipit nga “Cerro del Espino”, pritet të bashkohet me projektin e klubit madrilen pas përfundimit të kontratës së tij në muajin qershor, çka ka lehtësuar ndjeshëm procesin e negociatave.
Burime pranë klubit bëjnë të ditur se drejtuesit e “Los Blancos” kanë ndjekur të gjitha procedurat ligjore, duke njoftuar zyrtarisht palën tjetër për qëllimin e negociatave me lojtarin.
🚨⚪️ Real Madrid are closing in on deal to sign Aimar Garcia from Atlético Madrid Academy, out of contract in June.
Verbal agreement done for 18 year old centre back, as @AlfredoMatillaG reports. pic.twitter.com/6ExwggwQXn
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2026
Departamenti sportiv i klubit nga Valdebebas kishte kohë që monitoronte zhvillimin e mbrojtësit, i cili spikat për fizikun imponues dhe aftësinë për të ndërtuar lojën nga prapavija me qetësi dhe saktësi.
Aimar Garcia, i gjatë 192 centimetra, konsiderohet një mbrojtës modern, me prezencë të fortë në duelet ajrore dhe tokësore, si dhe me inteligjencë taktike mbi mesataren për moshën e tij.
Ai më parë kishte qenë pjesë e strukturave të Real Madridit në fëmijëri, por dëmtimet e detyruan të kërkonte një rrugë tjetër zhvillimi, duke kaluar edhe nga Getafe përpara se të konsolidohej te rivali i qytetit.
Interesi i klubit të bardhë është vlerësuar si strategjik në kuadër të riorganizimit të kategorive të reja.
Nuk përjashtohet mundësia që lojtari të nisë aventurën me ekipin Castilla, me perspektivën për t’u afruar gradualisht me futbollin profesionist.
Ky transferim përforcon tendencën e viteve të fundit, ku talentet e rinj nga akademitë madrilene kanë kaluar nga një kamp në tjetrin, duke treguar se konkurrenca për dominimin e tregut të talenteve është më e fortë se kurrë.
Për Atletico Madrid, humbja e një lojtari të gjeneratës 2007 pa përfitim financiar përbën një goditje sportive dhe strategjike, ndërsa për Real Madridin konsiderohet një investim i menduar për dekadën e ardhshme.
Lëvizja pritet të zyrtarizohet në javët në vijim, duke shtuar një kapitull të ri në rivalitetin e zjarrtë mes dy klubeve kryeqytetase dhe duke konfirmuar ambicien e vazhdueshme të Real Madridit për të forcuar themelet e së ardhmes përmes talenteve të rinj. /Telegrafi/