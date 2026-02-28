Real Madridi pret që të fitojë mbi 60 milionë euro nga shitja e yllit të skuadrës
Real Madrid po lëviz tashmë për tregun e ardhshëm dhe ka një objektiv të qartë, të arkëtojë mbi 60 milionë euro për Endrick, i cili aktualisht po shkëlqen në huazim te Lyoni.
Në moshën 19-vjeçare, Endrick po lë përshtypje të fortë në Francë. Ai ka marrë minuta cilësore, ka shënuar gola të rëndësishëm dhe, mbi të gjitha, ka treguar vazhdimësi.
Te Lyon, ai ka gjetur ambientin ideal për t’u zhvilluar larg vëmendjes së vazhdueshme të ‘Santiago Bernabeu’.
Në zyrat e Real Madrid, ata monitorojnë nga afër progresin e tij. Qëllimi kurrë nuk ka qenë të humbin kontrollin mbi lojtarin, por të rrisin vlerën e tij në një mjedis konkurrues. Dhe plani, për momentin, po funksionon.
Real Madridi do të thyejë rregullin e transferimeve për nënshkrimin e ‘mesfushorit më të mirë në Angli’
Real Madrid beson se sulmuesi brazilian mund të kalojë lehtësisht barrierën e 60 milionëve nëse vazhdon zhvillimin e tij.
Disa klube angleze tashmë kanë pyetur për situatën e kontratës dhe kushtet e klauzolës së lirimit të tij. Në Angli, ata e vlerësojnë fuqinë e tij, aftësinë për të sulmuar hapësirat dhe mundësinë për përmirësim të mëtejshëm.
Skuadrat e nivelit të lartë në Ligën Premier kërkojnë të rinj dhe gola, dhe Endrick përputhet me profilin e një sulmuesi modern që kombinon forcë fizike dhe aftësi për të destabilizuar mbrojtjen kundërshtare.
Vera do të jetë vendimtare. Gjithçka varet nga ritmi i ofertave dhe qëndrimi përfundimtar i lojtarit.
Është e sigurt se Real Madrid po mendon seriozisht për të fituar mbi 60 milionë euro për Endrick, një operacion që mund të ndikojë pjesërisht në planifikimin e tyre për sezonin e ardhshëm./Telegrafi/