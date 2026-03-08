Real Madridi merr vendimin përfundimtar për rikthimin e Kylian Mbappe dhe Jude Bellingham para përballjes me Man Cityn
Real Madridi do të jetë pa dy nga yjet kryesorë në ndeshjen e parë të fazës së 1/8 të Ligës së Kampionëve kundër Manchester Cityt.
Sipas raportimeve nga Spanja, klubi madrilen ka pranuar se Kylian Mbappe dhe Jude Bellingham nuk do të jenë gati për përballjen e parë që luhet të mërkurën.
Bellingham ka qenë jashtë fushave për rreth gjashtë javë për shkak të një lëndimi në kofshë, ndërsa Mbappe ka munguar në tri ndeshjet e fundit në të gjitha garat pasi përkeqësoi problemin në gju që e ka shoqëruar gjatë gjithë sezonit.
Sipas AS, të dy lojtarët janë pranë rikthimit në stërvitje, por është vendosur që të mos rrezikohen për sfidën e parë kundër Cityt. Në vend të kësaj, Reali shpreson t’i ketë në dispozicion për ndeshjen e kthimit në “Etihad Stadium” në Mançester më 17 mars.
Trajneri i ri i madrilenëve, Alvaro Arbeloa, ka qenë nën kritika për fillimin jo shumë bindës. Në 13 ndeshje ai ka regjistruar nëntë fitore dhe katër humbje, por njëkohësisht është përballur me mungesën e disa prej lojtarëve më të rëndësishëm të skuadrës për periudha të gjata.
Problemet më të mëdha kanë ardhur në repartin ofensiv. Përveç mungesave të Bellinghamit dhe Mbappes, edhe braziliani Rodrygo ka pësuar një lëndim serioz në gju që mund ta mbajë jashtë fushave deri në vitin 2027.
Në tri ndeshjet e fundit, të gjitha pa Mbappen, Arbeloa ka provuar zgjidhje të ndryshme për sulmin. Ai fillimisht përdori skemën 4-4-2 kundër Benficas, ku dyshja Gonzalo García dhe Vinicius Junior arriti të sigurojë fitoren. Më pas, Gonzalo nuk arriti të bindte si sulmues i vetëm në humbjen befasuese ndaj Getafes.
Në ndeshjen e fundit kundër Celta Vigos, Arbeloa provoi Arda Gulerin si sulmues qendror, por edhe kjo zgjidhje nuk dha rezultatet e pritura, pavarësisht një fitoreje minimale të Real Madridit.
Kjo tregon se trajneri spanjoll ende nuk ka gjetur formulën ideale për sulmin e skuadrës, duke ndryshuar vazhdimisht formacionin dhe lojtarët në kërkim të një loje më fluide, e cila ka munguar gjatë pjesës më të madhe të sezonit.
Përballja me Manchester Cityn në “Santiago Bernabeu”, pa një plan të qartë ofensiv dhe pa dy nga lojtarët më të rëndësishëm, pritet të jetë një sfidë shumë e vështirë për Real Madridin./Telegrafi