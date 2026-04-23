Real Madridi i hapur ndaj shitjes së yllit të skuadrës këtë verë
Real Madridi do të jetë i zënë këtë verë, me pritshmërinë që të ketë ndryshime si në skuadrën e parë, ashtu edhe në stafin e trajnerëve.
Emra si Dani Carvajal, David Alaba, Eduardo Camavinga dhe Gonzalo Garcia janë lidhur fort me largime të mundshme, ndërsa drejtuesit e klubit po tregohen gjithnjë e më të hapur për të bërë ndryshime të thella.
Një tjetër lojtar që mund të jetë pranë largimit nga “Bernabeu” është Andriy Lunin.
Portieri ukrainas ka qenë titullar i rregullt në javët e fundit për shkak të dëmtimit të Thibaut Courtois, por përtej përfundimit të këtij sezoni, e ardhmja e tij si lojtar i Real Madridit po bëhet gjithnjë e më e pasigurt.
Sipas Mundo Deportivo, Real Madridi është i hapur të lehtësojë largimin e Lunin, pavarësisht se atij i kanë mbetur edhe katër vite kontratë.
Ai ka pasur interes të madh edhe më herët, ndaj fakti që mund të dalë në treg këtë verë pritet të tërheqë vëmendjen e shumë klubeve.
Në moshën 27-vjeçare, Lunin po i afrohet një faze kur dëshiron të luajë rregullisht si titullar dhe, nëse vendos që nga sezoni i ardhshëm ta bëjë këtë diku tjetër, Real Madridi nuk do t’i vendosë pengesa, për aq kohë sa vjen një ofertë e pranueshme.
Drejtuesit e klubit mendojnë se pozicioni i tij mund të përforcohet me një alternativë edhe më cilësore, sidomos duke pasur parasysh kërkimin për pasuesin afatgjatë të Courtois.
Raporti thekson se portieri është një pozicion që Real Madridi dëshiron ta trajtojë, edhe pse jo si çështje urgjente./Telegrafi/