Real Madridi hap zyrtarisht zgjedhjet, Perez i lë afat kundërshtarëve vetëm nëntë ditë
Real Madridi ka vendosur zyrtarisht të vërë në lëvizje procesin zgjedhor, ashtu siç e kishte premtuar në fillim të javës presidenti aktual, Florentino Perez.
Kandidatët rivalë do të kenë vetëm nëntë ditë kohë për të paraqitur kandidaturat dhe fushatën e tyre.
Perez thirri të martën mbrëma një konferencë të papritur për shtyp për të njoftuar se do të shpallte zgjedhje, duke sfiduar ata që duan ta largojnë nga posti që të garojnë kundër tij.
Në një moment ai deklaroi se do të largohej nga klubi vetëm kur dikush ta mposhtte në zgjedhje, ndërsa në një tjetër u shpreh se do të duhej ta nxirrnin “me plumba”.
Të enjten në mëngjes, Real Madridi konfirmoi zyrtarisht se do të mbajë zgjedhje. Nga 14 maji deri më 23 maj, kandidatët duhet të paraqiten zyrtarisht, ndërsa kjo datë e fundit përkon me ndeshjen e fundit në shtëpi të sezonit për Realin, kundër Athletic Bilbaos. Ditën pasuese, kandidatët do të formalizohen si pjesë e procesit të votimit.
Nuk është dhënë ende një datë për votimin, me klubin që sqaron se kjo do të përcaktohet vetëm nëse ka më shumë se një kandidat. Në katër zgjedhjet e fundit ku ka kandiduar Perez, ai ka garuar pa kundërshtar.
Të mërkurën u raportua se një prej rivalëve që Perez kishte sfiduar publikisht të kandidonte, Enrique Riquelme, po e shqyrtonte mundësinë.
Megjithatë, vetëm pak minuta para se Perez të jepte një intervistë për El Chiringuito, Riquelme bëri të ditur se i kishte dërguar Perez një letër të hapur të publikuar në Marca, ku kërkonte më shumë kohë për të ndërtuar një kandidaturë./Telegrafi/