Reagon Shkëlzen Gashi: Ekspozita u bazua në listën e Kandiqit, mungon lista zyrtare e viktimave
Shkëlzen Gashi ka reaguar ndaj kritikave për pasaktësi në ekspozitën për masakrat në Kosovë, duke sqaruar se të dhënat janë bazuar në listën e hartuar nga Humanitarian Law Center, e udhëhequr nga Natasha Kandiqi.
Sipas tij, kjo është lista e vetme gjithëpërfshirëse që ekziston aktualisht, pasi Kosova ende nuk ka një listë zyrtare të të gjithë të vrarëve gjatë luftës 1998–1999.
Gashi ka theksuar se mospërputhjet në të dhëna, përfshirë rastin e Masakra e Burgut të Dubravës, ku disa viktima figurojnë si të armatosur, janë pjesë e listës së HLC-së dhe nuk janë përcaktuar nga organizatorët e ekspozitës.
Ai përmendi se raste të ngjashme vërehen edhe në Masakra e Mejës dhe Masakra e Reçakut.
Ministri Hoti: Ekspozita në Prishtinë shtrembëron të vërtetën për krimet e luftës, Prokuroria të veprojë
Ai shtoi se verifikimi i detajuar i statusit të viktimave nuk ka qenë përgjegjësi e organizatorëve, por e institucioneve shtetërore, duke bërë thirrje për hartimin e një liste zyrtare, të saktë dhe gjithëpërfshirëse.
Ndërkohë, organizatat realizuese të ekspozitës theksojnë se projekti është zhvilluar në mënyrë të pavarur dhe se donatorët nuk kanë pasur asnjë rol në përmbajtje, duke mos mbajtur përgjegjësi për të dhënat e paraqitura.