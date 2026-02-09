Reagimi epik i Guardiolës pas pritjes të çmendur nga Donnarumma
Lojtarët e Manchester Cityt festuan dje kundër Liverpoolit në një nga derbit më interesante të Ligës Premier në vitet e fundit (2:1), dhe pas përfundimit emocionues, askush nuk mbeti indiferent, përfshirë Pep Guardiolën.
Trajneri spanjoll ishte në vijën anësore, duke përjetuar çdo moment të ndeshjes me shumë pasion. Liverpooli udhëhoqi deri në fund, dhe më pas Manchester City e ktheu ndeshjen me një penallti në minutën e 94-të.
Vetëm një minutë para përfundimit të ndeshjes, Liverpooli mund të kishte barazuar rezultatin, por portieri Gianluigi Donnarumma regjistroi pritjen më të mirë të ndeshjes, dhe ndoshta të gjithë sezonit deri më tani.
Portieri italian, falë reflekseve të tij të shkëlqyera dhe rrezes natyrale më të madhe të lëvizjes së krahëve, arriti të kapë një gjuajtje që përfundoi drejt e në traversë.
Shumë njerëz e panë topin në portë, dhe kështu bëri edhe Pep Guardiola, i cili nuk mund të habitej nga kjo lëvizje pranë vijës anësore. Ai u përpoq ta kopjonte dhe para kamerave imitoi Donnarumman nga kjo mbrojtje e shkëlqyer.
“Çfarë pritje”, u tha Guardiola asistentëve të tij, dhe reagimi i tij u bë viral.
Pas kësaj fitoreje, City është përsëri në minus gjashtë pikë krahasuar me Arsenalin dhe ende ka një shans për të fituar kampionatin e 11-të në Angli. /Telegrafi/