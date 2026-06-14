Reagimet ndaj ceremonisë së hapjes së Kampionatit Botëror në Toronto po vërshojnë: Ndërtimi i trofeut u shpërbë në mes të performancës
Reagimet ndaj ceremonisë së hapjes së Kupës së Botës në Toronto, ku Bosnja dhe Hercegovina dhe Kanadaja luajtën në rezultat 1:1 në ndeshjen e parë të turneut, pas një defekti teknik në trofeun e skenës gjatë ceremonisë në BMO Field, po vërshojnë në rrjetet sociale.
Konkretisht, gjatë ceremonisë së hapjes së Kupës së Botës në Kanada, e cila i parapriu ndeshjes midis Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Kanadasë, ndodhi një problem teknik i papritur në replikën e madhe të trofeut të Kupës së Botës.
Sipas pamjeve nga mediat sociale dhe raportimet e mediave të huaja, ndërsa trofeu po ngrihej, një pjesë e banderolës ngjitëse rreth bazës së tij filloi të shkëputej, duke zbuluar strukturën e brendshme. Pak më vonë, e gjithë struktura e fryrë filloi të humbiste ajër dhe u shfry dukshëm para kamerave.
- YouTube youtu.be
Organizatorët e hoqën rekuizitën nga fusha pas incidentit, ndërsa mosfunksionimi u bë shpejt temë diskutimi në rrjetet sociale.
“Imagjinoni të shpenzoni miliarda për organizimin e Kupës së Botës, dhe pastaj të mos keni mjaftueshëm ngjitës”, ishte një nga komentet në rrjetet sociale.
Ceremonia hapëse e Kampionatit Botëror 2026 (Foto: Reuters)
Megjithatë, ceremonia, pavarësisht problemeve teknike, përfshinte shfaqje kushtuar trashëgimisë indigjene dhe identitetit multikulturor të Kanadasë, dhe organizatorët theksuan simbolikën e kulturave të ndryshme.
Përveç incidentit me trofeun, u regjistruan edhe probleme të tjera, siç janë pjesë të tribunave me vende bosh dhe vështirësi teknike gjatë performancës muzikore. /Telegrafi/