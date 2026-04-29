Reagimet e para për “The Devil Wears Prada 2” paralajmërojnë sukses të madh
Vazhdimi i filmit të njohur "The Devil Wears Prada 2" ka marrë reagime shumë pozitive pas shfaqjes së parë për mediat në SHBA, duke u cilësuar si një nga titujt më premtues të sezonit.
Filmi rikthen kastin origjinal me Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt dhe Stanley Tucci, ndërsa në ekip i bashkohen edhe emra të rinj si Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux dhe B. J. Novak.
Regjinë e mban sërish David Frankel, ndërsa skenari është realizuar nga Aline Brosh McKenna, duke rikthyer ekipin krijues të filmit të parë.
Kritikët e parë e kanë përshkruar filmin si argëtues dhe shumë të suksesshëm, duke theksuar se ruan stilin e origjinalit, por sjell edhe një energji të re moderne.
Në rrjetet sociale, shumë reagime e kanë quajtur një vazhdim që “ia ka vlejtur pritja”.
Sipas informacioneve të para, personazhi i Anne Hathaway rikthehet në Runway në një rol më të lartë si redaktore, duke vazhduar historinë e saj nga filmi i parë "The Devil Wears Prada", i cili pati sukses të madh global.
Ndërkohë, Meryl Streep ka treguar se xhirimet në New York kanë qenë intensive dhe të shoqëruara me interes të madh nga publiku dhe mediat.
Me pritjet e larta dhe reagimet e para shumë pozitive, filmi shihet si një nga kandidatët kryesorë për sukses në arkëtime këtë sezon. /Telegrafi/