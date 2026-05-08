RB Leipzig nuk ka buxhet: Brajan Gruda do të rikthehet te Brightoni
Sulmuesi Brajan Gruda do t’i thotë lamtumirë RB Leipzigut këtë të shtunë pasi i skadon huazimi te skuadra gjermane nga Brightoni.
Gruda ka dhënë paraqitje pozitive me Leipzigun në këtë periudhë, megjithatë klubi gjerman raportohet se nuk ka buxhet për ta blerë përfundimisht shqiptarin që po ëndërron ftesë nga Gjermania.
Gazetari Florian Plettenberg raporton se Gruda fillimisht do të rikthehet te Brightoni, por gjasat janë reale që ta huazojnë diku tjetër me obligim blerje.
“Brajan Gruda do t’i thotë zyrtarisht lamtumirë RB Leipzigut të shtunën. Huazimi skadon dhe nuk ka ndonjë opsion blerje”.
“Leipzigu është i lumtur me të, por tani do të rikthehet pas tre golave e tre asistimeve. Një tjetër huazim nuk është opsion për Brightonin, vetëm në rast që është obligim blerje”.
“Për një blerje të perhshme të Brudës, momentalisht nuk ka buxhet te Leipzigu. Mbetet gjithashtu për t’u parë qysh Brightoni do të planifikojë me Grudën”, raporton ai.
🚨🔙 Brajan #Gruda will officially bid farewell to RB Leipzig on Saturday. His loan expires and there is no option to buy.
Leipzig are happy with him, but for now he will return after 3G/3A. Another straight loan is not an option for Brighton - only with an obligation to buy. A…
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 8, 2026
Ndërkohë, Gruda e ka bërë të qartë se po ëndërron një ftesë nga Gjermania, por gjasat për t’u ftuar për Botërorin 2026 vlerësohen si tepër të ulëta./Telegrafi/