Rasti "Pulse": Diskoteka nuk ekzistonte në regjistrin e Komunës së Koçanit
Në regjistrin e taksave komunale të Koçanit, diskoteka "Pulse" nuk ishte e listuar si person juridik, por detyrimet për licencën dhe tarifën e regjistrimit i paguanin personat juridikë "Classic DM" dhe "MMMM". Këtë e deklaroi Dejan Rashkov, kreu i Departamentit komunal për Çështje Financiare, në seancën e sotme dëgjimore për zjarrin në diskotekën e Koçanit.
Duke iu përgjigjur pyetjeve nga Prokuroria Publike, Rashkov sqaroi se Komuna nuk ka autoritetin për të lëshuar licenca për një klub nate ose kabare, por përkundrazi e bën këtë Ministria e Ekonomisë, dhe pagesat ndahen përgjysmë midis buxhetit qendror dhe atij vendor.
"Personi juridik duhet të marrë një vendim për të paguar ato para. Vendimi është nga Ministria e Ekonomisë, pas së cilës pagesa bëhet në një llogari pagese. Llogaria është bërë nga Ministria e Financave në mënyrë që 50 përqind të shkojnë në llogarinë e Komunës së Koçanit, 50 përqind në Buxhet", tha Rashkov.
Ai tregoi se për rastin konkret u paguan 246,000 denarë, gjysma e të cilave shkuan në llogarinë e Komuna, por nuk mundi të specifikonte nëse shuma ishte për një licencë kabareje apo për një diskotekë. Kur u pyet nëse kishte pagesa direkt nga diskoteka "Pulse2, dëshmitari ishte i bindur se një entitet i tillë nuk ekzistonte në të dhënat e tyre./Telegrafi/