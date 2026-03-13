Rast i rëndë në një shkollë në Ferizaj, punëtori teknik sulmon seksualisht nxënësen
Një 64-vjeçar në Ferizaj ka përfunduar në prangat e policisë për shkak të sulmit seksual.
Policia e Kosovës thotë se i arrestuari, i cili është punëtor teknik në një shkollë të mesme të ulët, ka sulmuar seksualisht një vajzë të mitur, 10-vjeçare.
‘’Më datën 11.03.2026 hetuesit rajonal janë njoftuar për një rast sulmi seksual në një shkollë të mesme të ultë në Ferizaj. Viktimë ishte një nxënëse e mitur (10 vjeçe)".
"Ndërsa i dyshuari një 64 vjeçar punëtor teknik në këtë shkollë, i cili me datën 12.03.2026 është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës dhe me vendim të prokurorit për të mitur, është ndaluar për 48 orë, ndërsa hetuesit janë autorizuar të vazhdojnë veprimet hetimore’’, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës./Telegrafi/
