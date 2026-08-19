Rashford falënderon Carragherin pas mbrojtjes së tij: Do të doja vetëm të luaja futboll pa u përmendur çdo ditë
Marcus Rashford ka falënderuar publikisht Jamie Carragherin për mbështetjen e dhënë ndaj tij, pasi ish-mbrojtësi i Liverpoolit e mbrojti sulmuesin e Manchester United gjatë një diskutimi ku u përmend edhe nga Gary Neville.
Rashford, i cili është rikthyer te Manchester United pas një periudhe të suksesshme huazimi te Barcelona, ka shpërndarë pamje nga diskutimi dhe ka shprehur hapur frustrimin e tij për vëmendjen e vazhdueshme mediatike që po rrethon të ardhmen e tij.
“Faleminderit, Jamie. Do të ishte mirë të mund ta përqendroja vëmendjen time te futbolli dhe të luaja pa u përmendur emri im çdo ditë”, ka shkruar Rashford.
Komentet e tij vijnë në një moment kur e ardhmja e sulmuesit anglez mbetet një nga temat më të diskutuara në futbollin anglez.
Rashford është rikthyer në skuadrën e “Djajve të Kuq” pas eksperiencës në La Liga, ku pati mundësinë të rifitonte ritmin dhe të luante rregullisht.
Megjithatë, situata e tij në “Old Trafford” ende nuk është e qartë. Manchester United duhet të vendosë nëse do ta mbajë sulmuesin në skuadër për sezonin e ri apo do të shqyrtojë ofertat për të, ndërsa vetë Rashford duket se dëshiron që vëmendja të zhvendoset nga spekulimet te paraqitjet në fushë.
Reprezentuesi anglez tashmë po përgatitet për sezonin e ri në Ligën Premier dhe synon të rikthehet në formën e tij më të mirë.
Pas një periudhe të karakterizuar nga kritikat dhe pasiguria për të ardhmen, ai kërkon të flasë me paraqitjet e tij në fushë.
Në këtë situatë, mbështetja e Carragherit duket se ka pasur rëndësi për Rashfordin, i cili përmes reagimit të tij bëri të qartë se dëshiron të ketë më pak zhurmë jashtë fushës dhe më shumë mundësi për t'u përqendruar te futbolli.
E ardhmja e 28-vjeçarit pritet të jetë një nga temat kryesore të afatit kalimtar, me interesin për të që vazhdon të jetë i madh, ndërsa Manchester United duhet të marrë një vendim përfundimtar për të ardhmen e tij. /Telegrafi/