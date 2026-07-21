Ramosaj për lidershipin e LDK-së: Nuk po e mbroj – ka shumë gabime dhe një lloj narcizmi
Berim Ramosaj, ish-deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka kritikuar edhe mënyrën e organizimit dhe sjelljen e lidershipit aktual të këtij subjekti, duke thënë se brenda udhëheqjes ka mungesë bashkëpunimi dhe elemente të “narcizmit grupor ose individual”.
Në “Përballje Podcast”, Ramosaj tha se nuk synon ta marrë në mbrojtje udhëheqjen aktuale, pasi, sipas tij, edhe ajo ka bërë gabime të shumta.
“Nuk po duam ta marrim në mbrojtje këtë udhëheqje, sepse edhe kjo ka mjaft gabime në organizim dhe në sjelljen e lidershipit. Ka mungesë bashkëpunimi me të tjerët dhe, në njëfarë forme, narcizëm të grupit ose të individit”, ka deklaruar Ramosaj shkruan Telegrafi.
Megjithatë, ai ka vlerësuar se kërkesa për rishikimin e lidershipit në këtë moment mund të prodhojë pasoja politike që do ta vinin në pikëpyetje edhe mundësinë e arritjes së koalicioneve.
Sipas tij, një përplasje e re brenda LDK-së mund ta rikthejë partinë në pozicione të ngurta dhe ta çojë drejt një barikadimi të ngjashëm me atë të mëhershëm të partive opozitare.
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“Në këtë moment, të kërkosh rishikim të udhëheqjes mund të prodhojë rezultate që e vënë në pikëpyetje edhe mundësinë për koalicione. Mund të çojë sërish te barikadimi i partive opozitare për të mos hyrë në koalicione”, ka thënë ai.
Ramosaj ka theksuar se opozitarizmi është pjesë legjitime e demokracisë, por vetëm për aq kohë sa nuk dëmton interesin institucional dhe nacional të vendit.
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“Opozitarizmi në dëm të institucioneve të Kosovës nuk do të duhej të bëhej. Ka forma legjitime të opozitarizmit, por nuk është legjitime kur dëmtohet interesi nacional në emër të rezultatit të një grupi, të disa individëve apo të një partie politike”, ka deklaruar Ramosaj.
Ai ka shtuar se pakënaqësitë, mllefi apo zelli për përplasje politike nuk duhet të vendosen mbi nevojën për funksionalizimin e institucioneve të Kosovës./Telegrafi/.