Raketa ruse godet një lagje të Kharkivit, të paktën 12 të plagosur
Sulm raketor në Kharkiv, të paktën 12 të lënduar.
Të paktën 12 persona janë lënduar si pasojë e një sulmi raketor që goditi sot qytetin e Kharkivit në Ukrainë.
Sipas raportimeve të mediave lokale, raketa goditi një nga lagjet e qytetit, ndërsa në rrjetet sociale janë publikuar pamje që tregojnë pasojat e sulmit.
Autoritetet ukrainase kanë bërë të ditur se, sipas të dhënave paraprake, 12 persona kanë mbetur të lënduar.
Ekipet e emergjencës kanë dalë në vendngjarje dhe po punojnë për ofrimin e ndihmës ndaj të prekurve, ndërsa dëmet materiale janë ende duke u vlerësuar.
Nuk janë bërë të ditura ende detaje të tjera mbi objektivin e goditur apo gjendjen e të lënduarve. /Telegrafi/
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