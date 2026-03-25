Radha më e gjatë në aeroportin e Filadelfias, pritje për biftekë me djathë
Udhëtarët që kalonin nëpër Aeroportin Ndërkombëtar të Filadelfias të hënën mund të kenë pritur radhë të gjata sigurie. Por radha më e gjatë ishte bërë nga biftekë djathi.
Organizatorët thonë se arritën një Rekord të ri Botëror Guinness për radhën më të gjatë të sandviçëve me biftek djathi, me 1,291 të rreshtuar brenda një salle nisjesh për të shënuar Ditën Kombëtare të Biftekut me Djathë. Shfaqja e tejkaloi shumë rekordin e mëparshëm prej 500 sandviçësh, transmeton Telegrafi.
"Ne kërkuam rekordin botëror për biftekun me djathë më të gjatë në histori" ,tha Clarence LeJeune i MarketPlace PHL, një kompani që operon koncesione aeroportesh. "Sot e arritëm këtë qëllim këtu në Filadelfia."
Bifteku me djathë, i cili e ka origjinën në Filadelfia në fillim të viteve 1900, konsiderohet gjerësisht ushqimi dallues i qytetit. LeJeune e quajti atë "sinonim" të Filadelfias, së bashku me kulturën e saj sportive.
Njerëz me përparëse të zeza mblodhën biftekë djathi përgjatë tavolinave të vendosura në shtegun midis Terminaleve B dhe C, duke mbushur nga kova argjendi ndërsa kalonin pranë vitrinave të dyqaneve.
Pasi rekordi u certifikua, vullnetarët ua shpërndanë sandviçët udhëtarëve, punonjësve të aeroportit dhe stafit të Administratës së Sigurisë së Transportit, të cilët kanë punuar pa pagesë gjatë mbylljes së qeverisë.
LeJeune bëri shaka se ka pak rregulla të rrepta për biftekët me djathë, gjë që është pjesë e "bukurisë së përvojës" - përveç, tha ai.
"Nuk kërkon djathë zviceran", duke iu referuar një momenti të vitit 2003 kur kandidati i atëhershëm presidencial John Kerry u kritikua në Filadelfia për porosinë e një me djathë zviceran.
Michael Empric, një gjyqtar i Rekordeve Botërore Guinness, tha se rregullat kërkojnë që të gjitha ushqimet e përdorura në përpjekjet për rekord të hahen ose të dhurohen.
"Në këtë rast, ato do t'u shkojnë agjentëve të TSA-së të cilët patjetër do të kishin nevojë për pak drekë", tha Empric. /Telegrafi/
