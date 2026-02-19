Ra në kontakt me energjinë elektrike teksa punonte, humb jetën punonjësi i OSHEE-së në Lezhë
Një punonjës i OSHEE-së ka humbur jetën pak minuta më parë gjatë kryerjes së detyrës në fshatin Rrilë, të Lezhës.
Sipas informacioneve paraprake, elektricisti ka rënë në kontakt me energjinë elektrike gjatë punës.
Menjëherë pas ngjarjes, në vendin e incidentit kanë mbërritur forcat e policisë, të cilat po kryejnë veprimet e nevojshme hetimore për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes.
Hetimet vijojnë për të përcaktuar shkaqet dhe përgjegjësitë. /euronews.al/
