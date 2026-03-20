Qindra mijëra myslimanë falën Fitër Bajramin në sheshin e Moskës
Qindra mijëra myslimanë u mblodhën në xhamitë qendrore në Mokë dhe Saint Petersburg të Rusisë për të marrë pjesë në lutje të përbashkëta masive që shënonin fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit.
Ky moment është një nga ngjarjet më të rëndësishme fetare për komunitetin mysliman, ku besimtarët falin dhe falenderojnë për muajin e agjërimit, duke u përkushtuar gjithashtu ndaj vlerave të solidaritetit dhe bamirësisë.
Për të mundësuar pjesëmarrjen e sigurt të numrit të madh të besimtarëve, autoritetet vendosën masa të jashtëzakonshme trafiku.
Disa nga bulevardet kryesore qendrore në të dy qytetet u mbyllën plotësisht për automjetet, ndërsa forca të shumta të sigurisë ishin të pranishme për të menaxhuar rrjedhën e njerëzve dhe për të garantuar rendin publik.
Ky aktivitet fetar përkon me një atmosferë festive dhe solemne, ku komuniteti mysliman shpreh përkushtimin e tij ndaj besimit dhe traditave, duke e bërë këtë përkujtim të fundit të Ramazanit një ngjarje madhështore për qytetet dhe komunitetet lokale. /Telegrafi/