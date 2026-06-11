Jep dorëheqje Sekretari i Mbrojtjes i Britanisë, John Healey
Ministri britanik i mbrojtjes, John Healey, dha dorëheqje për shkak të një mosmarrëveshjeje mbi shpenzimet ushtarake, duke akuzuar kryeministrin Keir Starmer se nuk ka angazhuar burimet qeveritare të nevojshme për të mbrojtur vendin.
Ministritë e mbrojtjes dhe të financave të Britanisë kanë qenë të bllokuara në bisedime për muaj të tërë se si të përmbushin kërkesat në rritje për të zgjeruar shpenzimet ushtarake, duke vonuar Planin e Investimeve në Mbrojtje të Britanisë që nga viti i kaluar.
"Ju nuk keni qenë në gjendje, dhe Thesari nuk ka qenë i gatshëm, të angazhoni burimet që kombi ka nevojë për të mbrojtur vendin në këtë kohë kërcënimesh në rritje", tha Healey në letrën e tij drejtuar Starmer.
Vonesa ka zemëruar industrinë mbrojtëse të Britanisë, e cila thotë se nuk mund të investojë në programe afatgjata për sigurinë e vendit në një kohë paqëndrueshmërie të madhe gjeopolitike dhe ndërsa SHBA po tërhiqet nga mbrojtja e Evropës.
Dorëheqja e Healyt vjen në një kohë kur Mbretëria e Bashkuar dhe vendet evropiane janë nën presion në rritje për të forcuar aftësitë e tyre ushtarake, për shkak të luftës në Ukrainë dhe tensioneve më të gjera gjeopolitike. /Telegrafi/