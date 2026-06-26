Qeni pa personin e preferuar dhe tregoi se si duket lumturia e pastër
Një qen ka emocionuar mijëra njerëz në internet pasi reagimi i tij kur pa personin e tij të dashur tregoi një moment të vërtetë gëzimi.
Në pamjet e shpërndara online, qeni shihet duke e njohur personin e tij të preferuar dhe menjëherë ndryshon sjellje.
Ai afrohet me entuziazëm, tund bishtin dhe shfaq një lumturi të madhe, duke treguar lidhjen e fortë që krijohet mes qenve dhe njerëzve të tyre.
Reagime të tilla janë një shembull i mënyrës se si kafshët shtëpiake krijojnë lidhje emocionale me njerëzit. Ekspertët theksojnë se qentë janë shumë të ndjeshëm ndaj zërit, aromës dhe sjelljes së personave me të cilët kanë krijuar besim dhe afërsi.
Videoja është bërë virale për shkak të momentit të sinqertë të gëzimit, ku qeni duket sikur nuk mund ta fshehë emocionin që ndjen kur takohet me njeriun e tij të preferuar.
Për shumë përdorues në rrjetet sociale, ky moment është një tjetër dëshmi se pse qentë konsiderohen shpesh “miqtë më të mirë të njeriut”. /Telegrafi/