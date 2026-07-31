Numri 7 i sjell fat - burri fiton 1 milion dollarë nga lotaria
Një banor i Karolinës së Veriut ka fituar çmimin e madh prej 1 milion dollarësh në lotari, pasi një numër që ai e konsideronte me fat u kthye në një shpërblim të jashtëzakonshëm.
Tomas Munoz nga qyteti Biscoe tregoi për zyrtarët e Lotarisë së Arsimit të Karolinës së Veriut se kishte parë një biletë të lojës "$10 Triple Red 777 Jackpot" në një dyqan në qytetin Candor dhe menjëherë vendosi ta blinte.
"Shtata është numri im. Kam lindur më datën 7, në vitin 1977", tha Munoz, duke shpjeguar lidhjen e tij të veçantë me këtë numër.
Ai e gërvishti biletën menjëherë dhe mbeti i habitur kur zbuloi se kishte fituar çmimin kryesor prej 1 milion dollarësh.
"Ndjeva emocione në të gjithë trupin tim", u shpreh fituesi.
Munoz tha se paratë e fituara do t’i përdorë për investime, por edhe për të realizuar një nga pasionet e tij më të mëdha – restaurimin e makinave klasike.
Fitorja e tij është një tjetër rast kur një zgjedhje personale dhe një besim te një numër me fat janë kthyer në një ndryshim të madh financiar në jetën e një lojtari. /Telegrafi/