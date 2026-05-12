Një video prekëse me një qen të racës “Golden Retriever” dhe një foshnje që pushojnë së bashku në një tendë të vogël ka pushtuar rrjetet sociale dhe ka fituar zemrat e përdoruesve të internetit.

Pamjet tregojnë qenin Billy të shtrirë qetësisht pranë fëmijës së vogël, i cili qesh dhe shtrin dorën për ta përkëdhelur.

Në një moment, foshnja afrohet më shumë, ndërsa Billy i përgjigjet me një gjest të butë duke e lëpirë, duke krijuar një skenë të ngrohtë dhe plot dashuri.

Videoja është përshkruar si “një moment i pastër lumturie”, ndërsa në përshkrimin e saj thuhet: “Të mbrojtur nga dielli, duke shijuar çdo sekondë.”

Ky moment ka marrë reagime të shumta pozitive, me komentues që theksojnë lidhjen e veçantë mes qenit dhe foshnjës, duke e quajtur një miqësi që mund të zgjasë gjithë jetën. /Telegrafi/

