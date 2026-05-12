Qeni dhe foshnja pushtojnë rrjetin me momentin e tyre të qetë
Një video prekëse me një qen të racës “Golden Retriever” dhe një foshnje që pushojnë së bashku në një tendë të vogël ka pushtuar rrjetet sociale dhe ka fituar zemrat e përdoruesve të internetit.
Pamjet tregojnë qenin Billy të shtrirë qetësisht pranë fëmijës së vogël, i cili qesh dhe shtrin dorën për ta përkëdhelur.
Në një moment, foshnja afrohet më shumë, ndërsa Billy i përgjigjet me një gjest të butë duke e lëpirë, duke krijuar një skenë të ngrohtë dhe plot dashuri.
Videoja është përshkruar si “një moment i pastër lumturie”, ndërsa në përshkrimin e saj thuhet: “Të mbrojtur nga dielli, duke shijuar çdo sekondë.”
Ky moment ka marrë reagime të shumta pozitive, me komentues që theksojnë lidhjen e veçantë mes qenit dhe foshnjës, duke e quajtur një miqësi që mund të zgjasë gjithë jetën. /Telegrafi/