Pushimet për hidratim nuk do të largohen kaq lehtë – FIFA po fiton miliarda prej tyre
Revolucioni më i madh i Kupës së Botës 2026 nuk ka të bëjë me formatin e ri të garës apo numrin më të madh të ekipeve pjesëmarrëse, por me pushimet për hidratim.
Ajo që FIFA e prezantoi si një masë për mbrojtjen e shëndetit të futbollistëve është shndërruar brenda pak javësh në një nga temat më të diskutuara të turneut, duke ngjallur reagime të forta te puristët e futbollit, por edhe interes të madh në industrinë televizive.
Sipas një analize të publikuar nga Marca, pauzat treminutëshe, që zhvillohen rreth minutës së 22-të dhe të 67-të të ndeshjeve, kanë krijuar një hapësirë të re reklamuese që më parë ishte praktikisht e pamundur në futboll. Kjo ka ndryshuar mënyrën se si transmetuesit dhe sponsorët e shohin produktin më të madh të FIFA-s.
Arsyetimi zyrtar dhe kritikat
Shpjegimi zyrtar i FIFA-s është i lidhur me kushtet klimatike. Duke qenë se Kampionati Botëror zhvillohet gjatë verës në vende me temperatura të larta, si Shtetet e Bashkuara, Meksika dhe Kanadaja, organizata vendosi që pushimet për hidratim të bëhen pjesë standarde e çdo ndeshjeje. Më parë, ato aplikoheshin vetëm në raste kur temperaturat konsideroheshin ekstreme.
Megjithatë, ndikimi i tyre ka shkuar shumë përtej aspektit shëndetësor.
Përzgjedhësi i Francës, Didier Deschamps, e përmblodhi pakënaqësinë e shumë njerëzve në botën e futbollit pas një prej ndeshjeve të turneut.
"Po prish gjithçka, por industria është e lumtur sepse ka më shumë reklama. Pothuajse jemi kthyer të luajmë katër çerekë".
Sipas analistëve të industrisë, futbolli ka qenë gjithmonë produkti sportiv më i vështirë për t'u ndërprerë me reklama, pasi loja zhvillohet pa ndalesa për 45 minuta. Pushimet për hidratim kanë krijuar për herë të parë një mundësi ideale për shitjen e reklamave gjatë ndeshjes, duke e afruar modelin e futbollit me atë të sporteve amerikane si NBA.
Rritje e madhe e hapësirës reklamuese
Shifrat tregojnë se ndryshimi ka pasur ndikim të menjëhershëm. Sipas të dhënave të iSpot, të publikuara nga Forbes, Kupa e Botës 2026 ka një pjesëmarrje shumë më të madhe në tregun e reklamave televizive amerikane sesa Botërori i Katarit në vitin 2022.
Në vitin 2022, turneu përbënte vetëm 2.77 për qind të të gjithë tregut të reklamave sportive në SHBA, kryesisht sepse zhvillohej në dimër dhe përplasej me sezonin e NFL-së dhe ligave të tjera amerikane.
Këtë herë, pjesa e tij ka arritur në 13 për qind. Rritja lidhet jo vetëm me faktin që turneu ka 104 ndeshje, krahasuar me 64 në Katar, por edhe me dy pushimet për hidratim në çdo takim, të cilat kanë krijuar qindra minuta shtesë për reklama.
Si rezultat, numri i reklamave të transmetuara gjatë Kupës së Botës në televizionet amerikane është pothuajse trefishuar krahasuar me vitin 2022.
Në Francë, një reklamë prej vetëm 20 sekondash gjatë një pushimi për hidratim kushton rreth 425 mijë euro, një çmim që afrohet me atë të reklamave gjatë vazhdimeve apo gjuajtjeve të penalltive.
Sponsorët kryesorë të FIFA-s, si Coca-Cola dhe kompania saudite e energjisë Aramco, kanë përparësi në rezervimin e këtyre hapësirave.
Për krahasim, Lojërat Olimpike të Parisit kishin 84 sponsorë, por vetëm rreth 30 prej tyre shfaqeshin rregullisht në materialet zyrtare. Ndërkohë, Kupa e Botës, megjithëse zgjat gati dyfish më shumë, mbështetet nga vetëm 21 sponsorë globalë, të cilët përfitojnë ekspozim shumë më të madh.
Një minierë ari për televizionet
Për transmetuesit televizivë, ky Botëror është kthyer në një biznes jashtëzakonisht fitimprurës. Rrjeti amerikan Fox kishte siguruar të drejtat për Kupat e Botës 2022 dhe 2026 me një marrëveshje të favorshme, pasi turneu i Katarit nuk përputhej me kalendarin tradicional sportiv amerikan.
Sipas The Hollywood Reporter, një reklamë prej 30 sekondash gjatë ndeshjeve të Botërorit kushton nga 200 mijë deri në 750 mijë dollarë.
Me rreth 624 minuta pushime për hidratim në total gjatë 104 ndeshjeve të turneut, vlera e reklamave të krijuara vetëm nga këto pauza mund të kalojë 500 milionë dollarë.
Kjo shumë është më e lartë se 485 milionë dollarët që Fox pagoi për të drejtat televizive të këtij cikli të Kupës së Botës.
Për këtë arsye, pritet që gara për të drejtat televizive të Botërorëve 2030 dhe 2034 të jetë shumë më e fortë.
Sipas Forbes, ofertat për tregun amerikan mund të nisin nga 1 miliard dollarë dhe, nëse dy turnetë shiten së bashku, mund të arrijnë deri në 2 miliardë dollarë.
Interesimi nuk vjen vetëm nga televizionet tradicionale. Për herë të parë, kompani si ESPN, Netflix, Disney, YouTube, Apple dhe Amazon po shfaqin interes serioz për të hyrë në garën për të drejtat televizive të Kupës së Botës, pikërisht falë rritjes së potencialit reklamues që kanë sjellë pushimet për hidratim.
Jo të gjithë transmetuesit zgjodhën të njëjtën rrugë
Edhe pse FIFA përfitoi ndjeshëm financiarisht nga modeli i ri, jo të gjithë transmetuesit vendosën ta shfrytëzonin në të njëjtën mënyrë.
Në Shtetet e Bashkuara, Fox ndërpreu çdo pushim për hidratim me reklama. Në anën tjetër, rrjeti hispanik Telemundo vazhdoi të transmetonte pamje nga stadiumi edhe gjatë pauzave, pa kaluar menjëherë në blloqe reklamash.
Sipas raportimeve, kjo strategji i solli Telemundos shikueshmëri më të lartë dhe krijoi tension mes transmetuesve.
Si pasojë, FIFA ka vendosur që në të ardhmen të shesë së bashku të drejtat televizive në gjuhën angleze dhe spanjolle për tregun amerikan. Në Evropë, qasja ka qenë e ndryshme.
DAZN, TVE, M6 dhe beIN Sports shfrytëzuan pushimet për reklama, ndërsa ITV në Britaninë e Madhe, Globo në Brazil dhe transmetuesit publikë gjermanë ARD dhe ZDF preferuan të mos ndërpresin transmetimin, qoftë për shkak të rregulloreve, qoftë për shkak të traditës televizive.
Në Spanjë, situata ka ndryshuar ndjeshëm. Transmetues që deri tani nuk kishin treguar interes për të blerë të drejtat e shtrenjta të Kupës së Botës tashmë po shqyrtojnë seriozisht hyrjen në garë nëse modeli aktual vazhdon.
RTVE pagoi 57 milionë euro për një paketë të kufizuar ndeshjesh, ndërsa DAZN siguroi të drejtat për të gjitha 104 ndeshjet në një marrëveshje globale.
"Modeli ynë i biznesit ka provuar të jetë ekonomikisht i qëndrueshëm", kanë deklaruar burime të platformës.
Me Botërorin 2030, që do të zhvillohet edhe në Spanjë, pritet që vlera e të drejtave televizive të arrijë nivele rekord.
A do të bëhen pushimet pjesë e përhershme e futbollit?
UEFA ka bërë të ditur se, për momentin, nuk planifikon ta zbatojë këtë formulë në Ligën e Kampionëve apo Kampionatin Evropian.
Megjithatë, në Amerikën e Jugut situata është ndryshe. CONMEBOL ka njoftuar tashmë se nga viti 2026 do të aplikojë pushime 90-sekondëshe në ndeshjet e Copa Libertadores dhe Copa Sudamericana.
Kjo tregon se modeli, i prezantuar fillimisht si një masë për mbrojtjen e shëndetit të futbollistëve, mund të shndërrohet shumë shpejt në një element të përhershëm të biznesit global të futbollit, ku interesat financiare duket se po peshojnë po aq sa vetë loja. /Telegrafi/