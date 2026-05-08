Punonjësja e hotelit këshillon njerëzit të bëjnë një kontroll të rëndësishëm me të hyrë në dhomë
Një punonjëse hoteli ka paralajmëruar mysafirët që të mos hidhen menjëherë në shtrat sapo hyjnë në dhomat e tyre. Edhe pse një krevat i madh dhe i rehatshëm mund të duket shumë tundues, sipas Natalie Brookson, ia vlen të bëhen disa kontrolle paraprake.
Siç raporton Express.co.uk, 37-vjeçarja, e cila ka punuar prej vitesh në industrinë e hotelerisë, tha se mbeti “e tmerruar” pasi zbuloi se sa pak vëmendje i kushtohej kontrollit për insektet e shtratit.
Sipas saj, kontrollet për insektet e shtratit kryheshin vetëm në 10 për qind të dhomave në zinxhirin hotelier ku ajo punonte.
“Nëse mendonit se këto insekte kontrollohen shpesh në dhomat e hoteleve, gaboheni”, tha ajo.
Duke folur për Woman's Own, Natalie u sugjeroi mysafirëve të hoteleve që të bëjnë vetë kontrolle të hollësishme para se të rehatohen.
Për të zbuluar insektet e shtratit, ajo rekomandoi kontrollimin me kujdes të qepjeve të dyshekut dhe butonave të tij, pasi këto janë vendet ku ato zakonisht fshihen dhe vendosin vezët. Ajo paralajmëroi gjithashtu se njolla të vogla gjaku në çarçafë mund të jenë shenjë e pranisë së tyre.
Udhëzimet standarde sugjerojnë kontrollimin e vendeve të ngushta dhe të fshehura, si qepjet dhe etiketat e dyshekut, lidhjet e strukturës së krevatit, pjesën e përparme dhe të pasme të kokës së krevatit, pas komodinave, në çarjet e mureve ose të bazamenteve, si dhe rreth prizave elektrike apo kornizave të fotografive.
Në raste më serioze të infektimit, mund të ndihet edhe një erë e ëmbël dhe e rëndë, e ngjashme me aromën e peshqirëve të lagur.
Natalie zbuloi gjithashtu se ekziston “një kontroll i dytë” që është absolutisht thelbësor.
“Pasi sheh gjurmën e trupit mbi dyshek, që tregon sa shumë ka djersitur një përdorues i mëparshëm, e kupton se nuk duhet të flesh kurrë në një krevat hoteli pa një mbulesë shtesë mbi dyshek. Ky është kontrolli i dytë që bëj gjithmonë”, shtoi ajo.
Punonjësja e hotelit paralajmëroi gjithashtu mysafirët që të “mendojnë dy herë” para se të mbështesin kokën mbi jastëkët dekorativë. Pavarësisht pamjes së tyre të pastër, ajo tha se nuk mban mend që ato të jenë larë ndonjëherë.
Sipas saj, i njëjti kujdes duhet treguar edhe me gotat e lëna në dhomë, duke këshilluar që ato të lahen mirë para përdorimit.
Ndërkohë, nëse dyshoni se keni sjellë insekte shtrati në shtëpi pas udhëtimit, Martin Seeley, drejtor ekzekutiv i MattressNextDay, ka dhënë disa këshilla se si të veproni shpejt.
“Nëse besoni se keni sjellë insekte shtrati në shtëpi pas pushimeve, është shumë e rëndësishme të merreni menjëherë me problemin,” tha ai.
“Këto insekte të vogla dhe të sheshta ushqehen me gjakun e njeriut, duke lënë pas pickime që shkaktojnë kruajtje dhe ndonjëherë reaksione alergjike”.
Ai paralajmëroi më tej:
“Megjithatë, ajo që shumë njerëz nuk e dinë është se ato mund të mbijetojnë deri në një vit pa u ushqyer me gjak, gjë që e bën shumë të lehtë që edhe një insekt i vetëm të kthehet shpejt në një infektim të madh.”
Martin shtoi se insektet femra të shtratit mund të vendosin nga 200 deri në 500 vezë brenda dy muajve, në grupe prej 10 deri në 50 vezësh, çka do të thotë se infektimi mund të përhapet shumë më shpejt nga sa mendojnë shumica e njerëzve.
“Vetë vezët janë ngjitëse dhe mund të kapen pas mobiljeve, rrobave dhe sendeve të tjera, duke i përhapur edhe më tej,” shtoi ai.
Për ta parandaluar këtë, ai sugjeron që valixhet të mbahen larg krevatit dhe sendet personale të ruhen në sirtarë sa herë që është e mundur.
Martin rekomandon gjithashtu që udhëtarët të marrin me vete një qese të veçantë për rrobat e pista dhe ta mbyllin atë sa më fort të jetë e mundur.