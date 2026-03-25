Punime në rrjetin e ujësjellësit, disa lagje të Mitrovicës pritet të mbesin pa ujë
Kompania Rajonale e Ujësjellësit dhe Kanalizimit në Mitrovicë ka njoftuar qytetarët për punime të planifikuara në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit, të cilat do të ndikojnë përkohësisht në furnizimin me ujë të pijshëm në disa zona.
Punimet në rrjetin e ujësjellësit do të kryhen në rrugët: “Kalabria”, “Magjistralja e Adriatikut”, “Rr. e UÇK”, “Mbretëresha Teutë”, “Shaban Polluzha”, “Azem Galica”, si dhe në fshatrat Kçiq, Lushtë, Frashër dhe në lagjen 2 Korriku.
Ndërkohë, ndërhyrjet në rrjetin e kanalizimit do të zhvillohen në rrugët “Fahri Aliu”, “Tetova”, “Harun Beka”, në lagjen 2 Korriku dhe fshatin Broboniq.
KRU Mitrovica paralajmëron se gjatë punimeve në rrjetin e ujësjellësit furnizimi me ujë të pijshëm mund të ndërpritet përkohësisht.
Pas rikthimit të furnizimit, për shkak të ndërhyrjeve teknike, mund të shfaqet turbullirë e përkohshme e ujit. Qytetarët këshillohen që të lënë rubinetin të rrjedhë për disa minuta derisa uji të kthjellohet plotësisht.
Ky njoftim vjen si pjesë e angazhimit të KRU Mitrovicës për sigurimin e shërbimeve cilësore dhe vazhdimësisë së furnizimit me ujë të pijshëm për qytetarët e Mitrovicës. /Telegrafi/