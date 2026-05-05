Punësimi në Spanjë arrin nivel rekord, papunësia bie në nivelin më të ulët që nga viti 2008
Punësimi në Spanjë i kaloi 22 milionë punëtorë për herë të parë në prill ndërsa papunësia ra nën 2.4 milionë, sipas të dhënave zyrtare të punës të raportuara sot nga transmetuesi publik RTVE.
Numri i të papunëve të regjistruar ra me 62.668 nga marsi në 2.36 milionë, duke shënuar herën e parë që papunësia ka rënë nën 2.4 milionë që nga qershori 2008. Ndërkohë, përkatësia në Sigurimet Shoqërore arriti një mesatare rekord mujore prej 22.1 milionë punëtorësh pasi u shtuan 223.685 vende pune gjatë muajit.
"Kemi arritur shifër rekord pas 63 muajsh radhazi të rritjes së punësimit", tha në një deklaratë ministrja e Përfshirjes, e Sigurimeve Shoqërore dhe Migracionit, Elma Saiz.
Të dhënat treguan gjithashtu se papunësia e të rinjve ra në një nivel historik të ulët, me 169.693 persona nën moshën 25 vjeç të regjistruar si të papunë.
Raporti tha se rritjet e vendeve të punës u regjistruan në të gjitha komunitetet dhe sektorët autonome.
Krahasuar me prillin e vitit të kaluar, anëtarësimi në Sigurimet Shoqërore u rrit me 2.4 për qind, duke përfaqësuar një rritje prej më shumë se 500 mijë kontribuesish ndërsa papunësia ra me 6.2 për qind nga viti në vit, ekuivalente me më shumë se 155 mijë më pak të papunë.
"Ne kemi shtuar gjysmë milioni anëtarë në vit për katër vjet rresht", tha Saiz. /AA/