Puna vret më shumë se 800 mijë njerëz në vit
Të dhënat e fundit të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë (WHO) tregojnë se ndikimi i mjediseve toksike të punës në shëndet dhe ekonomi është shumë më serioz sesa mendohej më parë. Problemi nuk kufizohet vetëm te pakënaqësia e punonjësve, por lidhet me pasoja të rënda shëndetësore dhe sociale.
Stresi i vazhdueshëm, ngarkesa e tepërt e punës, keqtrajtimi dhe pasiguria në vendin e punës janë faktorë që kontribuojnë në përkeqësimin e shëndetit të punonjësve dhe në largimin e tyre nga puna. Këto nuk janë vetëm çështje organizative, por ndikojnë drejtpërdrejt në mirëqenie.
Sipas analizave, këto kushte pune lidhen me sëmundje kardiovaskulare, probleme të shëndetit mendor dhe madje edhe vetëvrasje. Çdo vit, pasojat e këtyre faktorëve rezultojnë me qindra mijëra vdekje të parakohshme në mbarë botën.
Globalizimi, digjitalizimi dhe përdorimi gjithnjë e më i madh i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale po e ndryshojnë mënyrën e punës. Megjithatë, në shumë raste ato po rrisin edhe presionin dhe mbikëqyrjen ndaj punonjësve, duke shtuar stresin.
Nga ana ekonomike, humbjet janë të mëdha: vlerësohet se për shkak të sëmundjeve dhe vdekjeve të lidhura me punën humben miliona vite jete të shëndetshme dhe rreth 1.3 deri në 1.6 për qind e prodhimit të brendshëm bruto global.
Ekspertët theksojnë se kompanitë duhet të përqendrohen më shumë në krijimin e një mjedisi të shëndetshëm pune, pasi kjo rrit produktivitetin dhe ul largimin e punonjësve. Zgjidhjet përfshijnë menaxhim më të mirë, politika të qarta dhe mbrojtje të shëndetit psikologjik në vendin e punës. /Telegrafi/