Publikohet fotografia e Epstein me Princin e Arabisë Saudite
Një fotografi e Jeffrey Epstein me princin e kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman ose MBS, është në publikimin e fundit të dosjes.
Në imazh, të dy burrat buzëqeshin, me krahun e MBS rreth shpatullës së Epstein, ndërsa qëndrojnë në një dhomë, shkruan Sky News, transmeton Telegrafi.
Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së e publikoi fotografinë pa asnjë kontekst - nuk është e qartë se ku ose kur është bërë, apo nga kush.
Gjithashtu, përmendja ose shfaqja në dosjet e Epstein nuk nënkupton ndonjë shkelje.
Raportohet se fotografia merr një rëndësi të veçantë sot, ndërsa Princi William fillon një vizitë zyrtare në Arabinë Saudite për të takuar MBS, pasi ka ngritur shqetësime në lidhje me Epstein dhe xhaxhain e tij, Andrew Mountbatten-Windsor.
William do ta kalojë ditën e parë të turneut të tij tre-ditor në vend me MBS.
Ai dhe gruaja e tij, Princesha e Uellsit, ndanë sot deklaratën e tyre të parë publike mbi dosjen Epstein. /Telegrafi/