PSG po kryeson garën ndaj gjigantëve evropianë për Diomanden
Talenti i ri Yan Diomande është kthyer në një nga emrat më të nxehtë të merkatos verore, ndërsa e ardhmja e tij te RB Leipzig mbetet ende e hapur.
Sipas raportimeve nga L'Equipe, Paris Saint-Germain po punon për të forcuar repartin ofensivë dhe drejtori sportiv Luis Campos ka zhvilluar tashmë takime me përfaqësuesit e Diomande dhe Gabriel Martinelli, për të eksploruar mundësitë e një transferimi.
19-vjeçari nga Bregu i Fildishtë ka pasur një rritje të jashtëzakonshme dhe konsiderohet si një “magjistar i driblimit”, çka ka tërhequr interesin e klubeve elitare si Bayern Munich, Liverpool dhe Barcelona. Vlera e mundshme e kartonit të tij raportohet të arrijë deri në 100 milionë euro.
Megjithatë, Leipzig nuk është i gatshëm ta lëshojë lehtë yllin e ri. Klubi gjerman synon ta mbajë edhe për një sezon tjetër, duke i ofruar një kontratë të përmirësuar dhe ndoshta duke përfshirë një klauzolë lirimi për të ardhmen.
Ndërkohë, situata e Gabriel Martinelli te Arsenal është më e pasigurt. Braziliani nuk konsiderohet më titullar i padiskutueshëm nën drejtimin e Mikel Arteta, çka ka hapur derën për një largim të mundshëm.
Përveç Leipzigut, interes për Martinellin kanë shfaqur edhe Olympique Marseille dhe Atlético Madrid.
Me merkaton që po afron, vendimet e ardhshme të këtyre lojtarëve pritet të kenë ndikim të madh në lëvizjet e verës në futbollin evropian. /Telegrafi/