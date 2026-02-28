PSG-ja triumfon minimalisht ndaj Le Havres
Paris Saint-Germaini ka shënuar fitore me rezultat të ngushtë 1-0 në udhëtim ndaj Le Havres në kuadër të javës së 24-të në elitën e futbollit francez.
Skuadra e drejtuar nga Luis Enrique dominoi pjesën më të madhe të takimit, por hasi në rezistencën e fortë të vendasve dhe në një paraqitje të jashtëzakonshme të portierit Mory Diaw.
Goli i vetëm i ndeshjes erdhi në minutën e 37-të. Bradley Barcola realizoi një kryevepër të vërtetë, duke koordinuar në mënyrë perfekte vrapimin e tij me një krosim nga krahu dhe duke goditur fuqishëm nga brenda zonës për ta dërguar topin në këndin e sipërm të majtë një realizim spektakolar për 1-0..
PSG mendoi se kishte dyfishuar epërsinë pak minuta më vonë, kur Dro Fernandez dërgoi topin në rrjetë.
Megjithatë, pas rishikimit me VAR nga gjyqtar, goli u anulua për pozicion jashtë loje në ndërtimin e aksionit, duke shkaktuar pakënaqësi në kampin mysafir.
A fine cross from Lee Kang-In and a fine header from Barcola! 🔥 https://t.co/DEXg36VUqZ pic.twitter.com/0ZimoXe9Ph
— Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 28, 2026
Në pjesën e dytë, Le Havre reagoi dhe krijoi rast të artë me Issa Soumare, por portieri i PSG-së, Matvey Safonov, realizoi një pritje brilante me refleks për të ruajtur avantazhin.
Nga ana tjetër, Barcola ishte sërish pranë golit, ndërsa Desire Doue pati mundësinë ta mbyllte takimin nga pika e bardhë në minutën e 79-të.
Megjithatë, penalltia e tij drejt këndit të poshtëm të majtë u ndal nga një pritje e jashtëzakonshme e Diaë, i cili mbajti gjallë shpresat e vendasve deri në fund.
Pavarësisht penalltisë së humbur dhe golit të anuluar, PSG arriti ta menaxhojë epërsinë minimale dhe të largohet me tri pikë të plota nga kjo transfertë e vështirë./Telegrafi/