Pse zemra “kërcen” pikërisht kur shtriheni për të fjetur?
Ndjesia mund të duket alarmante në qetësinë e natës, por disa shenja tregojnë kur nuk duhet ta lini pa kontroll
Është mbrëmje, jeni shtrirë për të fjetur dhe papritur keni ndjesinë sikur zemra “ka kapërcyer” një rrahje, ka goditur fort ose për një çast është ndalur. Shumë njerëz e përshkruajnë këtë ndjesi si dridhje, goditje në gjoks ose ndërprerje të shkurtër të rrahjeve të zemrës, prandaj shpesh frikësohen se mund të bëhet fjalë për infarkt ose për ndonjë sëmundje serioze të zemrës.
Në shumicën e rasteve, shkaku nuk është i rrezikshëm. Megjithatë, “kapërcimi” i rrahjeve të zemrës, nëse përsëritet rregullisht, zgjat më shumë ose shoqërohet me simptoma të tjera, nuk duhet të injorohet. Kardiologët shpjegojnë se pikërisht pozicioni i trupit dhe momenti kur organizmi qetësohet mund të bëjnë që parregullsitë e ritmit të zemrës të ndihen shumë më qartë, edhe kur ato nuk janë diçka e re.
Pse ndodh pikërisht kur shtriheni?
Shumë njerëz vërejnë se rrahjet e parregullta shfaqen ose bëhen të dukshme vetëm kur shtrihen në shtrat. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se zemra ka filluar të rrahë në mënyrë të parregullt vetëm në atë moment.
Gjatë ditës, vëmendjen na e shpërqendrojnë puna, bisedat, ecja dhe aktivitetet e tjera. Kur në mbrëmje shtrihemi dhe rreth nesh mbizotëron qetësia, çdo rrahje e zemrës perceptohet më lehtë. Përveç kësaj, në disa pozicione, sidomos kur shtrihemi në anën e majtë, zemra ndodhet më afër murit të kraharorit, ndaj lëvizjet e saj mund të duken më të theksuara.
“Palpitacionet janë ndjesia se zemra rreh më fort ose më shpejt se zakonisht. Disa njerëz i përshkruajnë si dridhje, goditje të forta ose si ndjesi se zemra ka kapërcyer një rrahje apo ka bërë një rrahje shtesë”, shpjegon dr. Peter Aziz, kardiolog në Cleveland Clinic.
Ai thekson se këto shqetësime shpesh nuk janë shenjë e një sëmundjeje serioze, por është e rëndësishme t’u kushtohet vëmendje simptomave që i shoqërojnë, sepse ndonjëherë mund të tregojnë çrregullim të ritmit të zemrës, transmeton Telegrafi.
Shkaku më i shpeshtë janë ekstrasistolat
Te njerëzit që përndryshe janë të shëndetshëm, shkaku më i zakonshëm i kësaj ndjesie janë ekstrasistolat, pra rrahjet e parakohshme të zemrës.
Pas një rrahjeje të tillë të parakohshme pason një pauzë e shkurtër, e më pas një rrahje pak më e fortë, të cilën njerëzit e përshkruajnë sikur zemra “ka kapërcyer” ose “ka goditur”. Këto ekstrasistola mund të shfaqen edhe te personat që nuk kanë asnjë sëmundje të zemrës dhe pothuajse të gjithë i përjetojnë herë pas here, vetëm se jo të gjithë i ndiejnë.
Çfarë mund t’i shkaktojë?
“Kapërcimi” i rrahjeve të zemrës shpesh ka nxitës krejt të përditshëm:
• stresi dhe ankthi
• sasia e madhe e kafeinës ose pijet energjike
• alkooli
• nikotina
• mungesa e gjumit
• lodhja fizike dhe psikike
• dehidratimi
• çrregullimi i nivelit të kaliumit ose magnezit
• disa barna, si dekongjestivët për hundë ose disa preparate inhaluese.
A mund të jetë stomaku shkak i “kapërcimit” të zemrës?
Po, mundet. Te disa persona, një vakt i bollshëm, fryrja e barkut ose refluksi gastroezofageal mund ta shtojnë ndjesinë e rrahjeve të forta ose të parregullta të zemrës, veçanërisht kur shtrihen menjëherë pas ushqimit.
Arsyeja nuk është se stomaku “ndikon drejtpërdrejt në zemër”, por presioni në kraharor dhe ngacmimi i nervave mund të bëjnë që rrahjet e parregullta të ndihen më qartë.
Kur “kapërcimi” i zemrës nuk është i parrezikshëm?
Edhe pse ekstrasistolat më së shpeshti janë të padëmshme, ndonjëherë mund të jenë shenjë e çrregullimeve më serioze të ritmit të zemrës.
Është veçanërisht e rëndësishme të kontaktoni mjekun nëse “kapërcimi” i rrahjeve shfaqet bashkë me:
• dhimbje ose shtrëngim në gjoks
• vështirësi në frymëmarrje
• marramendje
• ndjesi se do të humbni vetëdijen
• të fikët
• rrahje shumë të shpejta ose të parregullta të zemrës që zgjasin disa minuta ose më gjatë.
Këto simptoma mund të tregojnë aritmi që kërkon diagnostikim dhe trajtim.
Si bëhet kontrolli?
Kardiologu fillimisht bisedon me pacientin dhe përpiqet të kuptojë kur shfaqen shqetësimet, sa zgjasin dhe nëse ka faktorë që i nxisin.
Më së shpeshti bëhen:
• elektrokardiograma (EKG)
• Holter EKG për 24 ose 48 orë
• analiza të gjakut, përfshirë elektrolitet dhe hormonet e gjëndrës tiroide
• ultratingulli i zemrës, kur ekziston dyshimi për sëmundje strukturore të zemrës.
A mund të parandalohet “kapërcimi” i zemrës?
Nëse nuk është pasojë e ndonjë sëmundjeje serioze, shqetësimet shpesh mund të zbuten me disa masa të thjeshta:
• kufizoni konsumimin e kafeinës dhe alkoolit
• ndërprisni duhanin
• pini mjaftueshëm lëngje
• flini të paktën shtatë deri në tetë orë
• shmangni vaktet e bollshme në mbrëmje
• mësoni teknika për kontrollin e stresit
• kontrolloni rregullisht tensionin e gjakut dhe sëmundjet kronike.
Mos u frikësoni, por as mos i injoroni simptomat
Edhe pse palpitacionet mund të jenë shqetësuese, në shumicën e rasteve nuk janë të rrezikshme. Megjithatë, nëse shoqërohen me dhimbje në gjoks, vështirësi në frymëmarrje, marramendje ose humbje të vetëdijes, duhet kërkuar sa më shpejt ndihmë mjekësore, paralajmërojnë ekspertët e Cleveland Clinic. /Telegrafi/