Këto tri aroma të pakëndshme mund të paralajmërojnë probleme serioze shëndetësore
Nuk largohen gjithmonë me ujë, sapun apo larje dhëmbësh – kur shfaqen papritur dhe vazhdojnë gjatë, mund të tregojnë se organizmi po përpiqet t’ju paralajmërojë
Vetëm aroma e trupit, natyrisht, nuk mjafton për të përcaktuar një sëmundje të caktuar. Megjithatë, ndryshimet e pazakonta dhe të vazhdueshme nuk duhet të injorohen.
Erën e keqe të gojës, aromën e pakëndshme të këmbëve apo të sqetullave, si dhe erërat e tjera të trupit, zakonisht i lidhim me djersitjen, ushqimin ose higjienën e pamjaftueshme personale. Por ndonjëherë, ndryshimet që shfaqen papritur mund të tregojnë edhe probleme të caktuara shëndetësore.
Vëmendje e veçantë duhet treguar kur aroma ndryshon pa ndonjë arsye të qartë dhe shoqërohet me simptoma të tjera, si lodhja, dhimbjet, etja e shtuar ose vështirësitë në frymëmarrje.
Në disa raste, organizmi përpiqet që përmes këtyre sinjaleve të paralajmërojë se ekziston një problem që kërkon vëmendje.
Aroma e ëmbël e frymës mund të jetë shenjë e një komplikimi të diabetit
Një nga aromat që ekspertët e veçojnë është era e pazakontë e ëmbël ose e frutave që ndihet në frymë dhe që ndonjëherë përshkruhet si e ngjashme me aromën e acetonit.
Ky ndryshim mund të lidhet me ketoacidozën diabetike, një gjendje serioze që shfaqet kur organizmi nuk ka insulinë të mjaftueshme dhe fillon t’i përdorë yndyrat si burim energjie. Gjatë këtij procesi krijohen ketone, të cilat mund t’i japin frymës aromën karakteristike.
Sipas doktor Robert Gabbay nga Qendra Amerikane e Diabetit “Joslin”, prania e ketoneve mund të shkaktojë pikërisht këtë aromë të veçantë.
Kur bashkë me të shfaqen etje e madhe, urinim i shpeshtë, lodhje e theksuar, dhimbje barku, vështirësi në frymëmarrje ose humbje e papritur e peshës, duhet kërkuar sa më shpejt ndihmë mjekësore, transmeton Telegrafi.
Aroma e pakëndshme e këmbëve nuk shkaktohet gjithmonë nga djersitja
Këmbët janë një pjesë e trupit ku bakteret shumohen lehtësisht, veçanërisht kur qëndrojnë për një kohë të gjatë të mbyllura në këpucë.
Megjithatë, aroma e fortë dhe e vazhdueshme, sidomos kur shoqërohet me kruarje, skuqje, zhveshje ose çarje të lëkurës, mund të jetë shenjë e një infeksioni kërpudhor të njohur si “këmba e atletit”.
Dermatologu Cameron Rokhsar shpjegon se aroma karakteristike krijohet nga veprimi i kërpudhave dhe baktereve që shumohen në lëkurën e dëmtuar.
Nëse nuk trajtohet, infeksioni mund ta dobësojë edhe më shumë barrierën mbrojtëse të lëkurës dhe ta rrisë rrezikun e inflamacioneve bakteriale.
Era e keqe e gojës në mëngjes, pavarësisht larjes së dhëmbëve, mund të lidhet me gjumin
Era e pakëndshme e gojës pas zgjimit nuk është gjithmonë pasojë e higjienës së dobët orale. Nëse shfaqet rregullisht dhe është shumë e theksuar, ekspertët këshillojnë t’i kushtohet vëmendje edhe cilësisë së gjumit.
Një nga shkaqet e mundshme mund të jetë apnea obstruktive e gjumit, një gjendje gjatë së cilës frymëmarrja ndërpritet herë pas here gjatë natës.
Personat me këtë problem shpesh marrin frymë përmes gojës gjatë gjumit. Kjo e than zgavrën e gojës dhe krijon kushte të përshtatshme për shumimin e baktereve që shkaktojnë aromën e pakëndshme.
Përveç erës së keqe të gojës në mëngjes, shenja të apnesë mund të jenë gërhitja e fortë, ndjenja se nuk keni fjetur mjaftueshëm dhe lodhja gjatë ditës.
Meqenëse ky çrregullim lidhet me një rrezik më të madh për disa sëmundje kronike, është e rëndësishme të bisedoni me mjekun nëse simptomat përsëriten. /Telegrafi/