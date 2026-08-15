Keni kancer të zorrës së trashë? Ja çfarë duhet të hani gjatë trajtimit
Gjatë trajtimit, organizmi ka nevojë për energji, proteina dhe lëndë ushqyese të mjaftueshme për të ruajtur forcën dhe për ta përballuar më mirë terapinë.
Kur diagnostikohet kanceri i zorrës së trashë, një nga pyetjet e para që bëjnë pacientët është: Çfarë mund të ha? Në internet qarkullojnë këshilla të shumta për dieta “mrekulli”, eliminimin e ushqimeve të caktuara apo agjërimin si mënyrë për të luftuar tumorin. Megjithatë, rekomandimet profesionale janë shumë më të kujdesshme.
Çfarë duhet të përfshihet në ushqyerje?
Qëllimi i ushqyerjes gjatë trajtimit nuk është “t’i heqë ushqimin” tumorit, por t’i sigurojë organizmit energjinë dhe lëndët ushqyese që i nevojiten për të përballuar operacionin, kimioterapinë ose radioterapinë dhe për t’u rikuperuar sa më mirë.
Ushqyerja duhet të përshtatet me gjendjen dhe nevojat e secilit pacient. Në përgjithësi rekomandohet një dietë e larmishme dhe e ekuilibruar, përveç rasteve kur mjeku këshillon kufizime të caktuara.
Në menu mund të përfshihen:
- mish pa dhjamë, peshk dhe vezë;
- qumësht, kos dhe produkte të tjera të qumështit, nëse tolerohen;
- drithëra, në varësi të gjendjes dhe këshillës së mjekut;
- fruta dhe perime të përshtatura me funksionimin e zorrëve;
- bishtajore, nëse tolerohen;
- yndyra të shëndetshme, si vajrat bimore dhe arrat, kur nuk ka arsye mjekësore për t’i shmangur.
Proteinat kanë rëndësi të veçantë, sepse ndihmojnë në ruajtjen e masës muskulore, e cila mund të zvogëlohet gjatë trajtimit, transmeton Telegrafi.
A mund të luftohet tumori duke mos ngrënë?
Një nga keqkuptimet më të zakonshme është se tumori mund të luftohet duke eliminuar sheqerin ose karbohidratet nga ushqyerja. Nuk ka prova të besueshme se heqja e këtyre ushqimeve mund ta zhdukë ose ta ndalojë kancerin.
Përkundrazi, humbja e konsiderueshme e peshës dhe kequshqyerja mund ta dobësojnë organizmin dhe ta bëjnë më të vështirë përballimin e trajtimit. Veçanërisht problematike mund të jetë humbja e masës muskulore.
Për këtë arsye, dietat shumë kufizuese, që përjashtojnë plotësisht mishin, karbohidratet apo grupe të tëra ushqimore, nuk rekomandohen pa një arsye të qartë mjekësore.
Si duhet të ushqehet pacienti pas operacionit?
Pas operacionit, ushqyerja zakonisht rikthehet gradualisht dhe sipas udhëzimeve të ekipit mjekësor. Në varësi të llojit të ndërhyrjes dhe gjendjes së pacientit, fillimisht mund të rekomandohen ushqime më të lehta dhe më pas kalimi gradual drejt ushqyerjes së zakonshme.
Perimet e gatuara, ushqimet që treten lehtë, frutat që nuk shkaktojnë shqetësime dhe produktet e qumështit mund të rikthehen gradualisht, nëse tolerohen. Edhe sasia e fibrave duhet të rritet me kujdes dhe sipas këshillës së mjekut.
Koha e rikthimit në ushqyerjen e zakonshme ndryshon në varësi të llojit të operacionit, pjesës së zorrës së prekur ose të hequr dhe gjendjes së përgjithshme të pacientit.
Vakte të vogla dhe më të shpeshta
Gjatë kimioterapisë ose radioterapisë mund të shfaqen të përziera, të vjella, diarre, kapsllëk apo ndryshime të oreksit. Për këtë arsye, shpesh tolerohen më mirë vakte të vogla dhe më të shpeshta gjatë ditës, së bashku me marrjen e mjaftueshme të lëngjeve.
Ushqimi mund të përgatitet i zier, në avull ose i pjekur. Ushqimet e skuqura, shumë të yndyrshme ose të vështira për t’u tretur mund të shtojnë shqetësimet e sistemit tretës dhe, nëse shkaktojnë probleme, është mirë të kufizohen.
Cilat ushqime duhen kufizuar?
Nuk ekziston një ushqim i vetëm që shkakton apo shëron kancerin e zorrës së trashë. Megjithatë, në varësi të gjendjes dhe tolerancës së pacientit, mund të jetë e nevojshme të kufizohen ushqimet shumë të yndyrshme, produktet ultra të përpunuara, mishi i përpunuar, sasitë e mëdha të mishit të kuq dhe ushqimet shumë pikante.
Po vitaminat dhe suplementet?
Suplementet nuk janë të nevojshme për çdo pacient. Ato duhet të merren kur analizat ose gjendja klinike tregojnë mungesë të vitaminave apo mineraleve, ose kur rekomandohen nga mjeku.
Përdorimi pa këshillë mjekësore i dozave të larta të vitaminave, veçanërisht i vitaminave A, D, E dhe K, mund të jetë i dëmshëm. Edhe preparatet që reklamohen si “ilaçe natyrale” kundër kancerit nuk duhet të përdoren si zëvendësim për trajtimin onkologjik.
Në fund, ushqyerja duhet të jetë e larmishme, e përshtatur me gjendjen dhe tolerancën e pacientit dhe, kur është e nevojshme, e planifikuar në bashkëpunim me mjekun ose dietologun/nutricionistin klinik. Ushqyerja e përshtatshme mund ta ndihmojë organizmin të ruajë forcën, ta përballojë më mirë trajtimin dhe të rikuperohet pas tij. /Telegrafi/