Pse yjet e Hollywoodit po largohen nga ShBA dhe po zhvendosen në vendet evropiane?
Hollywoodi prej dekadash është njohur si “Fabrika e ëndrrave”, vendi ku artistët shkojnë për famë dhe karrierë. Por vitet e fundit duket se po humb një pjesë të shkëlqimit, pasi gjithnjë e më shumë të famshëm po largohen nga SHBA-ja dhe po zhvendosen në Francë.
Prirja është bërë aq e dukshme, sa disa media e kanë pagëzuar vendin evropian me nofkën “Frollywood”. Emra si Angelina Jolie, Pamela Anderson dhe George Clooney janë ndër ata që “Qytetin e ëndrrave” e kanë zëvendësuar me kënaqësi me “Qytetin e dritave”, duke përqafuar një ritëm më të qetë jetese, shkruan Daily Mail.
Sipas raportimit, arsyet nuk lidhen vetëm me kërkimin e privatësisë apo një jete familjare më të qetë. Në Francë, lehtësimet tatimore e bëjnë gjithnjë e më tërheqëse punën në Paris dhe në qytete të tjera, ndërsa zjarret e mëdha në Los Angeles vitin e kaluar kanë shtyrë disa yje të rishqyrtojnë se ku e kanë “shtëpinë”.
Regjisorja franceze Rebecca Zlotowski vëren se edhe politika ka ndikim në këtë trend. Ajo i tha Le Monde se “epoka e Trump” ka nxitur një lloj “eksodi kulturor”, duke shtuar se kjo dashuri e re për Francën mund të jetë edhe shenjë e dobësimit të fuqisë së Hollywoodit. Sipas saj, zjarri i madh në Los Angeles në verën e vitit 2025 shërben si një metaforë për këtë rënie.
Duke përmendur edhe grevën e skenaristëve dhe pasojat e pandemisë, ajo e përshkroi situatën si një moment “shkatërrimi dhe rindërtimi” për Hollywoodin, ndërsa kinemaja evropiane – sidomos ajo autoriale – po shihet si hapësirë më e lirë krijimtarie.
Ndërkohë, regjisori francez Olivier Assayas thotë se aktorët i tërheq në Francë mundësia për role më krijuese, ndryshe nga Hollywoodi ku dominon logjika e “parathënieve, vazhdimeve dhe universiteteve” të franshizave fitimprurëse. Ai shton se në Francë ka më pak presion tregu dhe më pak rrezik nga gjykimi i shpejtë publik.
Një prej arsyeve kryesore që e bën Francën magnet për industrinë është edhe skema e saj e stimujve fiskalë. Që nga shkurti i vitit 2026, programi i incentivave tatimore (TRIP) është zgjeruar për të përfshirë edhe shpenzimet e pagave të aktorëve jo-europianë, të cilat tani mund të kualifikohen për rimbursim tatimor 30%. Ky përqindje mund të rritet në 40% nëse produksioni shpenzon më shumë se 2 milionë euro për efekte vizuale të realizuara në Francë.
Lehtësimi tatimor për çdo projekt kufizohet në 30 milionë euro. Gjatë dekadës së fundit, hyrja e Netflix-it dhe platformave të tjera të streaming ka transformuar tregun francez të filmit dhe TV-së, duke dyfishuar shpenzimet vjetore të produksionit nga 1.5 në 3 miliardë euro. Kreu i Qendrës Kombëtare të Filmit (CNC), Gaëtan Bruel, tha se kjo bashkëpunim “po jep rezultat”, duke përmendur suksese si “Emily in Paris”, “Franklin” dhe “The New Look”.
George Clooney dhe bashkëshortja e tij Amal janë ndër emrat më të njohur që kanë kthyer sytë nga Franca. Sipas artikullit, ata madje kanë aplikuar për shtetësi franceze, duke theksuar se binjakët e tyre tetë vjeçarë, Ella dhe Alexander, kanë cilësi më të mirë jete atje. Clooney ka thënë se ishte i shqetësuar se si do të rriteshin në kulturën e Hollywoodit dhe se në Francë fama nuk shihet me të njëjtin obsesion.
Edhe Angelina Jolie raportohet se prej kohësh dëshiron të largohet nga SHBA-ja për më shumë privatësi. Ajo i tha Le Monde se e ndien Francën si një vend që e pasuron si artiste dhe si grua, ndërsa theksoi se bisedat dhe përjetimet atje i duken më të thella. Jolie ka pasur lidhje të hershme me Francën edhe për shkak të pronës së dikurshme të përbashkët me Brad Pitt, Chateau Miraval në Provence, për të cilën ende vazhdon një betejë ligjore.
Ylli i “Breaking Bad”, Aaron Paul, tha se u zhvendos në Paris me familjen, pjesërisht për fëmijët dhe për dëshirën e kahmotshme për të jetuar jashtë vendit për një periudhë. Ai përmendi gjithashtu zjarret në Kaliforni si një nxitje që e përshpejtoi vendimin.
Natalie Portman jeton në Paris që nga viti 2015 dhe ka thënë se francezët dinë ta ruajnë privatësinë, ndërsa gjithmonë ka aktivitete kulturore që e bëjnë jetën “fascinuese dhe frymëzuese”.
Të tjerë emra të përmendur përfshijnë Christina Milian, regjisorin Wes Anderson, këngëtarin Lenny Kravitz, si dhe Pamela Anderson, e cila ka thënë se planifikon të rikthehet në Francë. Po ashtu, aktori britanik Hugh Grant prej vitesh ka një pronë në jug të Francës, ku kalon kohë me familjen.
Në këtë valë të re zhvendosjesh, Franca duket se po shndërrohet gjithnjë e më shumë në një “shtëpi të dytë” për yjet e industrisë, mes premtimit për privatësi, jetë më të qetë dhe një terren më miqësor për krijimtarinë. /Telegrafi/