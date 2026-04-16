Pse të zgjidhni AAB-në? Universiteti që formëson të ardhmen tuaj
Nga Ardian Sallauka
Në një kohë kur zgjedhja e universitetit nuk është më vetëm një hap akademik, por një vendim strategjik që përcakton drejtimin profesional dhe pozicionimin në tregun global të punës, si ish-student i Kolegjit AAB, pas një analize të thellë që i kam bërë Kolegjit AAB, me qëllim që studentëve të ardhshëm t’ua lehtësoj zgjedhjen e profileve studimore, kam ardhur në përfundim që Kolegji AAB është institucioni më i konsoliduar në Kosovë dhe në të gjithë hapësirën shqiptare.
I vendosur në Prishtinë, AAB nuk është thjesht një institucion i arsimit të lartë, por një mjedis i strukturuar, dinamik dhe i orientuar drejt rezultateve, ku teoria akademike ndërthuret në mënyrë të natyrshme me praktikën profesionale.Si kolegji më i madh jopublik i arsimit të lartë në Kosovë dhe rajon, Kolegji AAB është i njohur për një infrastrukturë moderne, laboratorë të avancuar dhe programe akademike që reflektojnë zhvillimet më të fundit globale, si dhe për faktin se është gjithmonë i pari në renditjet globale mes universiteteve shqiptare. Këtu, studentët nuk janë vetëm pjesëmarrës në procesin mësimor, por pjesëmarrës aktivë në krijimin e dijes dhe zhvillimin e projekteve konkrete që lidhen drejtpërdrejt me tregun e punës.
Në një ambient ku inovacioni, kërkimi dhe praktika janë të integruara, Kolegji AAB krijon një bazë solide për një karrierë të qëndrueshme dhe konkurruese. Në këtë kontekst, një nga indikatorët më të fortë të suksesit institucional është fakti se 98% e të diplomuarve të AAB-së punësohen në një periudhë shumë të shkurtër pas diplomimit, duke reflektuar drejtpërdrejt relevancën e programeve të studimit me kërkesat reale të tregut të punës.
Nëse synoni të studioni në një program që ju përgatit realisht për sfidat e profesionit, që ju ofron qasje në teknologji të avancuar dhe që ju lidh me rrjete ndërkombëtare akademike dhe profesionale, atëherë përgjigjja është e qartë: e ardhmja juaj fillon në Kolegjin AAB.
LIDERË TË INOVACIONIT TEKNOLOGJIK
Në epokën e transformimit digjital, ku teknologjia po riformëson çdo industri, Kolegji AAB ka ndërtuar një profil të qartë si lider në edukimin teknologjik në Kosovë dhe rajon. Fakulteti i Shkencave Kompjuterike është një nga shtyllat më të forta të institucionit, duke ofruar programe të avancuara në Shkencat Kompjuterike, programim dhe AI Business, të dizajnuara për të përmbushur kërkesat e tregut global.
Programet janë të strukturuara mbi një kurrikulë të harmonizuar me standardet ndërkombëtare dhe të përditësuar vazhdimisht për të reflektuar zhvillimet më të fundit në inteligjencën artificiale, sigurinë kibernetike dhe zhvillimin softuerik. Studentët punojnë në laboratorë modernë të pajisur me teknologji për AI, VR/AR dhe sisteme të avancuara kompjuterike, duke fituar përvojë praktike që i vendos ata në avantazh konkurrues.
Një nga elementet kyçe që e dallon këtë drejtim është orientimi i fortë drejt praktikës. Studentët angazhohen në projekte reale që përfshijnë zhvillimin e aplikacioneve inteligjente, krijimin e platformave digjitale dhe ndërtimin e sistemeve të sigurisë për organizata dhe institucione. Përmes bashkëpunimeve me kompani teknologjike në Kosovë dhe jashtë saj, ata fitojnë ekspozim të drejtpërdrejtë në industrinë e teknologjisë.
Programet përfshijnë fusha si:
- Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri Softuerike
- Siguri Kibernetike
- Programim dhe Multimedia
- Programim i Lojërave Kompjuterike
- Programim dhe AI
Ky fokus i qartë në teknologji dhe inovacion ka bërë që të diplomuarit e Kolegjit AAB të jenë ndër më të kërkuarit në tregun e punës, duke u integruar me sukses në kompani ndërkombëtare dhe projekte globale.
SHKENCAT SHËNDETËSORE – STANDARD EVROPIAN DHE MOBILITET NDËRKOMBËTAR
Fusha e shkencave shëndetësore në Kolegjin AAB përfaqëson një nga drejtimet më të zhvilluara dhe më strategjike të institucionit, duke ofruar programe që plotësojnë standardet evropiane dhe përgatisin profesionistë për tregun ndërkombëtar të punës. Në një sektor ku cilësia e përgatitjes është jetike, Kolegji AAB ka investuar në mënyrë të konsiderueshme në infrastrukturë, staf akademik dhe metodologji mësimore.
Studentët përfitojnë nga klinika dentare funksionale, laboratorë modernë dhe pajisje për simulime klinike që i ekspozojnë ata ndaj situatave reale profesionale. Që nga viti i parë, ata janë të përfshirë në praktikë aktive, duke ndërtuar kompetenca të drejtpërdrejta që i bëjnë të gatshëm për tregun e punës menjëherë pas diplomimit.
Programet kryesore përfshijnë:
- Stomatologji
- Infermieri
- Teknik i Radiologjisë
- Estetikë dhe Kozmetologji
Një nga avantazhet më të rëndësishme të këtyre drejtimeve është orientimi i qartë drejt tregut evropian, veçanërisht në Gjermani. Përmes integrimit të gjuhëve të huaja dhe përputhjes së kurrikulës me standardet e BE-së, studentët përgatiten për mobilitet profesional dhe punësim jashtë vendit.
Në praktikë, kjo do të thotë se shumë nga të diplomuarit në Infermieri dhe fusha të tjera janë tashmë pjesë e institucioneve shëndetësore në Evropë, duke përfaqësuar standarde të larta profesionale dhe duke dëshmuar cilësinë e përgatitjes që ofron Kolegji AAB.
FAKULTETET E KOLEGJIT AAB – DIVERSITET AKADEMIK DHE SPECIALIZIM
Kolegji AAB ofron një gamë të plotë prej 50 programesh studimore, duke mbuluar pothuajse çdo fushë studimi dhe duke i dhënë studentëve mundësinë të zgjedhin drejtimin që përputhet më së miri me interesat dhe objektivat e tyre profesionale.
- Administratë Publike
- Arkitekturë
- Arte
- Ekonomik
- Gjuhë të Huaja
- Juridik
- Kulturë Fizike dhe Sport
- Komunikim Masiv
- Shkenca Kompjuterike
- Shkenca Sociale
- Psikologji
- Shkenca Shëndetësore
- Stomatologji
Secili nga këto programe është i ndërtuar mbi parimin e integrimit të teorisë me praktikën, duke siguruar që studentët të diplomohen me njohuri të thelluara dhe aftësi të aplikueshme në treg.
PSE PROGRAMET E KOLEGJIT AAB JANË MË TË KËRKUARAT?
Një nga faktorët kryesorë që e pozicionon Kolegjin AAB si një ndër universitetet më të kërkuara në Kosovë është cilësia dhe relevanca e programeve akademike. Çdo program është i harmonizuar me standardet e Bashkimit Evropian dhe përdor sistemin ECTS, duke garantuar njohje ndërkombëtare dhe mobilitet akademik.
Përmes partneriteteve ndërkombëtare dhe programeve si Erasmus+, studentët kanë mundësi të përfitojnë përvojë studimi jashtë vendit, duke zgjeruar horizontet e tyre akademike dhe profesionale. Kjo përvojë është thelbësore për ndërtimin e një profili konkurrues në tregun global.
Fokusi në praktikë është një tjetër element që e bën diferencën. Studentët janë të angazhuar në projekte reale, laboratorë, praktika profesionale dhe bashkëpunime me industri, duke zhvilluar aftësi konkrete që kërkohen nga punëdhënësit.
Një aspekt i rëndësishëm është edhe fakti që studimet në AAB janë akademikisht sfiduese, duke garantuar një nivel të lartë të përgatitjes profesionale. Kjo qasje e orientuar drejt cilësisë siguron që të diplomuarit të jenë të gatshëm për të konkurruar në tregje të ndryshme ndërkombëtare.
HISTORITË E SUKSESIT – NGA SALLAT E MËSIMIT NË TREGUN GLOBAL
Suksesi i Kolegjit AAB matet përmes rezultateve konkrete të studentëve dhe të diplomuarve. Të diplomuarit e AAB janë të integruar në sektorë të ndryshëm, duke filluar nga teknologjia dhe shëndetësia, deri te media dhe administrata publike.
Studentët e Shkencave Kompjuterike punojnë në kompani të ndryshme teknologjike në Evropë dhe më gjerë, ndërsa të diplomuarit në Stomatologji kanë ndërtuar klinika të suksesshme në Kosovë. Në fushën e komunikimit, shumë studentë janë pjesë e mediave ndërkombëtare, ndërsa në sektorin shëndetësor, infermierët e diplomuar në AAB janë të integruar në sisteme shëndetësore evropiane, veçanërisht në Gjermani.
Ky rrjet i gjerë i Kolegjit AAB përbën një dëshmi të qartë të cilësisë së edukimit dhe ndikimit real që institucioni ka në zhvillimin profesional të studentëve.
PERSPEKTIVA NDËRKOMBËTARE – MUNDËSI REALE PUNËSIMI
Një nga avantazhet më konkrete të studimit në AAB është orientimi drejt tregut ndërkombëtar të punës, veçanërisht në profesione me kërkesë të lartë si infermieria.
Diferencat në paga janë të konsiderueshme dhe përbëjnë një faktor të rëndësishëm në planifikimin e karrierë. Në Kosovë, paga mesatare për infermierët është nga 500 në 800 euro në muaj, ndërsa në vende te EU-së nga 3000 deri në 5000 euro, shpesh e shoqëruar edhe me kushte më të strukturuara pune dhe mundësi të avancimit profesional.
Kolegji AAB e trajton këtë realitet në mënyrë sistematike, duke ndërtuar programe studimi që tejkalojnë përgatitjen teorike dhe fokusohen në zhvillimin e kompetencave të aplikueshme në kontekst ndërkombëtar. Kjo përfshin jo vetëm formimin profesional sipas standardeve evropiane, por edhe përforcimin e aftësive gjuhësore, një parakusht për integrim të suksesshëm në tregun e punës jashtë vendit.
Në këtë aspekt, studentët përfitojnë nga kurrikula e harmonizuar, praktikat klinike të strukturuara dhe orientimi i vazhdueshëm drejt kërkesave reale të punëdhënësve evropianë. Kjo qasje e bën kalimin nga studimet në punësim më të drejtpërdrejtë duke e pozicionuar AAB-në si një institucion që nuk ofron vetëm diplomë, por një rrugë të qartë drejt një karriere të qëndrueshme dhe konkurruese në nivel ndërkombëtar.
AVANTAZHET KRYESORE TË KOLEGJIT AAB
- Institucion lider në arsimin e lartë në hapësirën shqiptare, por edhe në nivel rajonal e evropian.
- Programe të avancuara dhe konkurruese në Shkencat Kompjuterike, të harmonizuara me zhvillimet e fundit të teknologjike.
- Programe në fushën e shëndetësisë të orientuara drejt standardeve evropiane dhe kërkesave reale të tregut ndërkombëtar.
- Rrjet i qëndrueshëm partneritetesh ndërkombëtare dhe mundësi të strukturuara për mobilitet akademik dhe profesional.
- Infrastrukturë bashkëkohore dhe laboratorë të pajisur sipas standardeve moderne të mësimdhënies dhe kërkimit.
- Shkallë e lartë punësimi dhe integrim i drejtpërdrejtë i të diplomuarve në tregun vendor dhe global të punës.
(Autori është ish student i Kolegjit AAB, tani profesor)