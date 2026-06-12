Pse shumica e lojtarëve mbathin këpucë rozë në Kupën e Botës?
Spektatorët që po ndjekin ndeshjet e para të Kupës së Botës 2026, së bashku me golat dhe lëvizjet në fushë, kanë vënë re një detaj të pazakontë - pothuajse të gjithë lojtarët e futbollit mbajnë mbathur këpucë futbolli rozë.
Edhe pse në shikim të parë duket se lojtarë nga ekipe të ndryshme kombëtare po përdorin të njëjtin model, ky është një trend i qëllimshëm që u nis nga markat më të mëdha sportive përpara Kupës së Botës. Nike, Adidas dhe Puma prezantuan koleksionet e tyre të reja në nuanca shumë të ngjashme neoni të rozës dhe vjollcës.
BBC thekson se një nuancë e njohur si "Electric Fuchsia" bie në sy në veçanti. Në vitin 2024, firma e parashikimit të trendeve ËGSN vlerësoi se kjo ngjyrë e veçantë do të dominonte verën e vitit 2026. Ata e përshkruan atë si një nuancë të gjallë dhe të ndritshme në kryqëzimin midis rozës dhe vjollcës, duke rrezatuar energjinë e epokës digjitale.
Nuk dihet nëse dizajnerët e gjigantëve sportivë u udhëhoqën drejtpërdrejt nga ky parashikim, por zhvillimi i modeleve të reja të këpucëve të futbollit zakonisht fillon deri në dy vjet para daljes së tyre në treg. Në këtë proces, markat monitorojnë nga afër modën dhe trendet e konsumatorëve në mënyrë që të zgjedhin ngjyrat dhe stilet që do të tërheqin më shumë vëmendje në një moment të caktuar.
𝗔𝗹𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝗕𝗼𝗼𝘁𝘀 - 𝗔𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀, 𝗡𝗶𝗸𝗲, 𝗣𝘂𝗺𝗮, 𝗠𝗶𝘇𝘂𝗻𝗼, 𝗦𝗸𝗲𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀, 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗔𝗿𝗺𝗼𝘂𝗿, 𝗡𝗲𝘄 𝗕𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲,
With only two days left until the start of the 2026 World Cup, all major brands have unveiled special boot collections… pic.twitter.com/nJxsgugVIW
— Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 9, 2026
Dukshmëria si çelësi i suksesit
Ngjyra rozë ka rezultuar jashtëzakonisht e dobishme në futboll sepse krijon një kontrast të fortë me sfondin jeshil. Është lehtësisht e dukshme nga tribunat, në transmetimet televizive, në videot me lëvizje të ngadalta dhe në mediat sociale, prandaj prodhuesit e shohin atë si një mjet të fuqishëm marketingu.
Një pamje e tillë do të kishte qenë pothuajse e paimagjinueshme njëzet vjet më parë, kur futbollistët luanin kryesisht me këpucë të zeza për dekada të tëra. Në fillim të viteve 2000, filluan të shfaqen modele të bardha, të verdha, të gjelbra dhe modele të tjera tërheqëse, dhe lojtarët gradualisht u bënë më të hapur ndaj dizajnëve ekstravagante. Markat kuptuan se ngjyra u sillte atyre dukshmëri shtesë në skenën më të madhe të botës.
Paradoksi i uniformitetit
Është interesante se prodhuesit më të mëdhenj tani e kanë gjetur veten në një lloj paradoksi. Edhe pse të gjithë donin të binin në sy me modelet e tyre, në fund arritën t’i bënin shumë lojtarë të dukeshin pothuajse identikë në fushë.
Këpucët e zeza janë bërë një gjë e rrallë, dhe ngjyra rozë, duke gjykuar nga fillimi i Kupës së Botës 2026, është bërë një nga detajet më të dallueshme të turneut. /Telegrafi/