Pse shorti i playoff-it të Ligës së Kampionëve për Real Madridin është më i ndërlikuar sesa duket?
Real Madridi do të përballet me Benficën në fazën e playoffit të eliminimit direkt në Ligën e Kampionëve, një duel që për madrilenët mund të përfundojë ose si shpëtim i sezonit, ose si një poshtërim i plotë evropian.
Kampioni 15-herë i Evropë ishte i pozicionuar komodisht në vendin e tretë të fazës së ligës para xhiros së tetë, ku i mjaftonte një fitore ndaj skuadrës së drejtuar nga Jose Mourinho për të siguruar kualifikimin direkt në fazën e 1/8 së finales. Edhe një barazim do t’i garantonte Los Blancos një vend në tetëshen e parë, falë dallimit të madh të golave.
Megjithatë, ekipi i Alvaro Arbeloas u dominua plotësisht në “Estadio da Luz”, duke pësuar një humbje zhgënjyese 4–2, çka e zbriti Real Madridin në vendin e nëntë dhe e detyroi të nisë fazën eliminatore nga playoffi.
Shorti u tregua i pamëshirshëm, pasi madrilenët mund të përballeshin ose me Bodo/Glimt, ose me Benficën, por fati ua rezervoi alternativën më të vështirë. Benfica vjen në këtë përballje e mbushur me vetëbesim dhe me njohjen e qartë se si ta dëmtojë Real Madridin.
Para përballjes në Lisbonë, Real Madridi shihej si favorit absolut për të marrë tri pikët, sidomos duke pasur parasysh se Benfica kishte pësuar pesë humbje në fazën e ligës dhe kishte shënuar vetëm gjashtë gola.
Benfica v Real Madrid. Reload it. pic.twitter.com/VO9AOIH6K8
— Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) January 30, 2026
Por në fund të ndeshjes, portugezët kishin realizuar katër gola, kishin gjuajtur 22 herë drejt portës me vetëm 33 për qind posedim dhe kishin neutralizuar emra si Vinicius Junior, Jude Bellingham dhe Franco Mastantuono. Edhe pse Kylian Mbappe shënoi dy gola, kjo nuk mjaftoi për të shmangur humbjen.
Rruga e mundshme e Real Madridit drejt finales
Kalimi i Benficës do të ishte vetëm fillimi i një rruge jashtëzakonisht të vështirë për Real Madridin.
Kundërshtarë të mundshëm në 1/8 e finales:
Sporting CP
Manchester City
Pa dyshim, Manchester City është emri që madrilenët do të dëshironin ta shmangnin. Dy skuadrat janë përballur tashmë në fazën e ligës, ku ekipi i Pep Guardiolës fitoi 2–1, madje para afrimeve të Antoine Semenyo dhe Marc Guehi. City do të kërkojë edhe hakmarrje për eliminimin e sezonit të kaluar.
Kundërshtarë të mundshëm në çerekfinale:
Arsenal
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Atalanta
Në këtë fazë, vështirësitë vetëm sa do të shtoheshin. Arsenali e mbylli fazën e ligës pa humbje, ndërsa Bayern Munich ka pësuar vetëm dy disfata në të gjitha garat këtë sezon. Përballë këtyre emrave, Real Madridi do të hynte si nënfavorit, një status jo i zakonshëm për “mbretërit” e Evropë.
Kundërshtarë të mundshëm në gjysmëfinale:
Paris Saint-Germain
Monaco
Barcelona
Chelsea
Galatasaray
Juventus
Liverpool
Tottenham Hotspur
Në këtë fazë, rreziku maksimal vjen nga PSG-ja kampione në fuqi e Evropë dhe nga rivalët e përjetshëm Barcelona, të cilët janë ende të mbushur me vetëbesim pas triumfit në Superkupën e Spanjës ndaj Real Madridit. Edhe Liverpool dhe Chelsea paraqesin kërcënim serioz, duke pasur parasysh vështirësitë e fundit të madrilenëve ndaj klubeve angleze.
Vetëm një seri ndeshjesh e ngjashme me epokat e tyre të arta evropiane do ta çonte Real Madridin deri në finalen e Ligës së Kampionëve në muajin maj./Telegrafi