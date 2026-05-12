Pse një fëmijë ecën mbi majat e gishtave të këmbëve, kur është normale dhe kur tregon një problem?
Ecja me gishtërinjtë e këmbëve është mjaft e zakonshme tek fëmijët. Megjithatë, lind pyetja se kur kjo është plotësisht normale dhe kur mund të tregojë një problem të mundshëm.
Hapat e parë të një fëmije janë një moment jashtëzakonisht i gëzueshëm për prindërit. Prindërit presin me padurim hapat e parë të fëmijës së tyre, sepse ecja është një nga treguesit kryesorë të zhvillimit të shëndetshëm dhe normal.
Megjithatë, ndonjëherë ndodh që një fëmijë të ecë si balerinë në majë të gishtave të këmbëve. Kjo mund t'u duket e lezetshme prindërve në fillim, por mund t'i shqetësojë edhe më vonë. A është kjo normale apo duhet të kërkoni ndihmë profesionale?
Ka disa arsye pse një fëmijë mund të ecë në majë të gishtave, por më shpesh kjo është një pjesë e natyrshme e procesit të të mësuarit për të ecur. Fëmijët e vegjël mund të ecin në këtë mënyrë deri në fund të vitit të dytë. Nëse e bëjnë këtë herë pas here dhe pastaj shkelin në tokë normalisht dhe ecin normalisht, zakonisht nuk ka arsye për t'u shqetësuar. Megjithatë, nëse ecja në majë të gishtave bëhet mënyra dominuese e ecjes dhe fëmija nuk e përsos ecjen e duhur me të gjithë këmbën, rekomandohet që të konsultoheni me një pediatër.
Siç kemi shkruar më parë, ecja me gishtat e këmbëve është zakonisht një pjesë normale e zhvillimit të një fëmije dhe përfundimisht do të zhduket. Megjithatë, në disa raste, mund të jetë simptomë e një problemi më serioz.
Nëse një fëmijë ecën mbi majat e këmbëve për një kohë shumë të gjatë ose vazhdimisht, duhet të kihet parasysh se kjo mund të tregojë anomali zhvillimore, autizëm, sëmundje të muskujve dhe kockave. Është e rëndësishme të dini se ecja mbi majat e këmbëve zakonisht nuk është simptoma e vetme e një problemi, por shpesh shoqërohet me simptoma të tjera.
Ecja në majë të gishtave të këmbëve mund të tregojë gjithashtu probleme me tendinin e Akilit, strukturë jonormale të kockave ose dobësi të muskujve. Përveç kësaj, mbindjeshmëria mund të shkaktojë që një fëmijë të ecë në majë të gishtave të këmbëve, gjë që është e zakonshme në autizëm, dhe gjithashtu mund të shkaktojë probleme me të folurin, izolimin dhe socializimin.
Prindërit mund t’i mbështesin fëmijët e tyre që në fillim, por nuk duhet t’i detyrojnë të ecin sa më shpejt të jetë e mundur, pasi ky është një proces natyror. Nuk rekomandohet përdorimi i ecës ose i mjeteve të tjera ndihmëse ndërsa ata po mësojnë të ecin. Është mirë që një fëmijë të ketë mundësinë të ecë zbathur, prandaj rekomandohet që herë pas here t’i hiqni këpucët dhe çorapet dhe ta lini të ecë në sipërfaqe të ndryshme.
Nëse ecja në majë të gishtave nuk ndalet as pas vitit të dytë të jetës, këshillohet të konsultoheni me një specialist. Në disa raste, testet neurologjike janë të nevojshme për të përjashtuar çrregullime ose probleme të mundshme shëndetësore, dhe ndonjëherë fëmija mund të ketë nevojë për këpucë ortopedike.
Është e rëndësishme të mbani mend se ecja në majë të gishtave në vetvete zakonisht nuk është shenjë e një çrregullimi serioz, por kini kujdes nëse janë të pranishme simptoma të tjera, të tilla si çrregullime psikomotore, mbindjeshmëri ndaj stimujve të caktuar ose probleme me socializimin. Nëse merrni masa në kohë, probabiliteti i përmirësimit do të jetë më i lartë.