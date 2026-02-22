Pse ndryshon ora e Iftarit çdo natë?
Si vakti kryesor për ata që agjërojnë, konsumohet në perëndim të diellit, i njohur si Magrib.
Koha e tij e saktë ndryshon çdo ditë gjatë gjithë muajit të shenjtë, duke u përshtatur me ndryshimin e orëve të ditës, transmeton klankosova.tv.
Përtej rolit të tij thelbësor për shëndetin dhe ushqyerjen, Iftari mbart një peshë të jashtëzakonshme shpirtërore.
Besohet të jetë një kohë kur Allahu u ofron mëshirë dhe dashuri të veçantë atyre që kanë agjëruar, me bekime të veçanta për individët që sigurojnë ushqim për të tjerët.
Një traditë e rrënjosur thellë, ose Sunet, i inkurajon myslimanët të çelin agjërimin me hurma para vaktit kryesor.
Kjo praktikë imiton Profetin, i cili i shijonte dhe i mbështeste hurmat, zakonisht duke përdorur të freskëta, pastaj të thata ose të ujitura nëse asnjëra nuk ishte e disponueshme.