Pse macet e lëpijnë njëra-tjetrën? Studimi zbulon arsyen e papritur
Nuk është gjithmonë shenjë dashurie – ndonjëherë pas këtij gjesti të butë fshihet një mënyrë e heshtur për ta larguar tjetrën
Shumë pronarë e shohin pastrimin e ndërsjellë të maceve si shenjë afërsie dhe përkujdesjeje. Megjithatë, një studim i ri belg tregon se këto lëvizje të buta mund të kenë edhe një qëllim tjetër.
Sipas hulumtimit të zhvilluar në Universitetin e Gentit, lëpirja mund të përdoret ndonjëherë si një formë e heshtur presioni, përmes së cilës macet i zgjidhin mosmarrëveshjet pa kaluar në përleshje të hapur.
Gjithçka nisi nga sjellja e dy maceve
Morgane Van Belle, studiuese e sjelljes së kafshëve në Universitetin e Gentit, u frymëzua për këtë hulumtim pasi vërejti një dinamikë të pazakontë mes dy maceve të saj.
Sa herë që Fabio zinte një vend të dëshiruar në diell, Giovanni i afrohej dhe fillonte ta lëpinte me këmbëngulje. Pas një kohe, Fabio largohej, ndërsa Giovanni e merrte vendin pa pasur nevojë për ndonjë përplasje fizike.
Kjo e shtyu studiuesen të pyeste nëse pastrimi i ndërsjellë është gjithmonë shprehje përzemërsie apo, ndonjëherë, mund të përdoret edhe për ta larguar macen tjetër nga një vend i caktuar.
U analizuan 106 mace
Për ta kuptuar më mirë këtë sjellje, studiuesit analizuan pamjet e 53 çifteve të maceve, gjithsej 106 kafshë, që jetonin në familje me më shumë se një mace.
Pronarët filmuan ndërveprimet e tyre të përditshme, ndërsa studiuesit vlerësuan 23 tregues të ndryshëm të sjelljes, përfshirë pozicionin e veshëve, qëndrimin e trupit, lëvizjet dhe kontaktin fizik, transmeton Telegrafi.
Shenjë miqësie apo konflikt i fshehur?
Studimet e mëparshme e kanë lidhur pastrimin e ndërsjellë kryesisht me afërsinë shoqërore dhe me higjienën. Macet e ndihmojnë njëra-tjetrën të pastrojnë pjesët që vështirë i arrijnë vetë, si koka, qafa dhe veshët.
Kur ndërveprimi është miqësor, ato zakonisht qëndrojnë të shtrira pranë njëra-tjetrës, e prekin trupin e shoqes dhe shfaqin qëndrime të relaksuara. Pas lëpirjes mund të vazhdojnë të pushojnë, të flenë ose të luajnë së bashku.
Por takimet e tensionuara duken ndryshe. Njëra mace mund të qëndrojë e përkulur mbi tjetrën, ndërsa ajo që lëpihet mund:
- t’i ulë ose t’i tërheqë veshët prapa;
- t’i lëpijë buzët;
- ta tundë kokën;
- të përpiqet të largohet;
- të reagojë me putër ose kafshim.
Në këto raste, lëpirja nuk duket vetëm si ndihmë për pastrim, por si një lloj higjiene e imponuar, me të cilën njëra mace ushtron presion mbi tjetrën. Studiuesit e përshkruajnë si një sinjal të butë kundërshtimi, që mund të përdoret për zgjidhjen e fshehtë të konfliktit.
Strategji inteligjente, jo domosdoshmërisht ligësi
Van Belle thekson se zbulimi nuk do të thotë se macet janë keqdashëse. Përkundrazi, sjellja mund të tregojë se ato kanë mënyra shumë të sofistikuara për t’i shmangur përplasjet.
Në vend që ta sulmojnë drejtpërdrejt macen tjetër, ato mund ta bezdisin lehtësisht përmes lëpirjes, derisa ajo të largohet. Sipas studiueses, kjo dëshmon fleksibilitet dhe aftësi për t’i menaxhuar konfliktet pa përdorur dhunë të hapur.
Prandaj, lëpirja mes maceve nuk duhet interpretuar gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Për ta kuptuar nëse bëhet fjalë për afërsi apo tension, duhet vëzhguar i gjithë komunikimi trupor: pozicioni i veshëve, qëndrimi, përpjekjet për t’u larguar dhe sjellja pas përfundimit të kontaktit. /Telegrafi/