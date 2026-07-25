Burmilla, macja me gëzof të argjendtë që edhe qentë e duan
Gëzof i argjendtë, sy të konturuar natyrshëm dhe karakter i përkryer: Burmilla, macja që edhe qentë e duan si shoqe
E butë, lozonjare dhe shumë e lidhur me familjen, kjo racë tërheq vëmendjen jo vetëm me pamjen luksoze, por edhe me temperamentin e qetë dhe shoqëror.
Burmilla është një racë macesh që tërheq vëmendjen që në shikim të parë me gëzofin e shndritshëm, sytë e mëdhenj e shprehës dhe elegancën karakteristike. Pas kësaj pamjeje të rafinuar fshihet një mace me natyrë të butë, e lidhur me familjen dhe gjithmonë e gatshme për lojë.
Raca lindi krejt rastësisht në fillim të viteve ’80 në Britaninë e Madhe, kur një mashkull Persian Chinchilla u çiftua pa planifikim me një femër Burmese. Kotelet e lindura nga ky çiftim tërhoqën menjëherë vëmendjen e mbarështuesve për shkak të pamjes së veçantë dhe karakterit të butë. Shumë shpejt nisi mbarështimi i kontrolluar dhe u formua një racë e re – Burmilla.
Trupi është mesatar, muskuloz dhe harmonik. Femrat zakonisht janë më të vogla se meshkujt, ndërsa pesha varion nga tre deri në gjashtë kilogramë.
Gëzofi që duket sikur shkëlqen
Një nga tiparet më të dallueshme të Burmillës është gëzofi. Qimet mund të jenë të shkurtra ose gjysmë të gjata, të mëndafshta dhe shumë të këndshme në prekje. Në bazë kanë nuanca karakteristike të argjendta ose të arta, ndërsa maja e çdo qimeje është e ngjyrosur lehtë.
Ky kombinim krijon përshtypjen sikur gëzofi shkëlqen nën dritë. Varianti më i njohur është Burmilla e argjendtë, megjithëse ekzistojnë edhe variante të tjera ngjyrash.
Pamjes karakteristike i shtohen sytë e mëdhenj, të rrethuar nga një vijë më e errët, që krijon përshtypjen sikur janë të konturuar natyrshëm. Sytë zakonisht janë të gjelbër, megjithëse nuanca mund të ndryshojë në varësi të moshës dhe ngjyrës së gëzofit, transmeton Telegrafi.
E dashur, lozonjare dhe shumë shoqërore
Burmilla njihet për kombinimin e natyrës lozonjare me temperamentin e qetë. Ajo ruan kureshtjen dhe dëshirën për lojë edhe në moshë të rritur, por nuk është tepër kërkuese apo hiperaktive.
Me kënaqësi do të vrapojë pas një topi ose do të luajë me lodra interaktive, e pak më vonë mund të shtrihet pranë pronarit duke shijuar përkëdheljet.
Kjo racë lidhet fort me familjen. I pëlqen të marrë pjesë në aktivitetet e përditshme dhe shpesh e ndjek pronarin nga një dhomë në tjetrën, por pa u bërë bezdisëse.
Burmillat nuk e pëlqejnë vetminë për periudha të gjata. Prandaj përshtaten më mirë në familje ku dikush kalon më shumë kohë në shtëpi ose ku kanë shoqërinë e një maceje tjetër.
Njihen për natyrën e butë dhe zakonisht shkojnë mirë me fëmijët, macet e tjera, madje edhe me qentë që janë mësuar të jetojnë me mace. Falë inteligjencës së tyre, mësojnë shpejt rregullat e shtëpisë dhe shumë prej tyre pëlqejnë lojërat që përfshijnë zgjidhjen e detyrave të thjeshta ose kërkimin e ushqimeve të preferuara.
Pamje luksoze, por kujdes i thjeshtë
Edhe pse gëzofi i Burmillës duket luksoz, ai nuk kërkon kujdes të komplikuar. Zakonisht mjafton krehja një ose dy herë në javë për të larguar qimet e rëna dhe për të ruajtur shkëlqimin natyral.
Duhet t’i kushtohet vëmendje edhe higjienës së veshëve, syve dhe dhëmbëve, si dhe shkurtimit të rregullt të kthetrave. Ushqimi cilësor dhe ruajtja e peshës optimale janë gjithashtu të rëndësishme për shëndetin afatgjatë.
Burmilla përgjithësisht konsiderohet racë e shëndetshme, por, si edhe racat e tjera, mund të ketë predispozita për disa sëmundje të trashëguara që shfaqen në linja të caktuara të mbarështimit.
Prandaj është e rëndësishme që kotelja të vijë nga një mbarështues i përgjegjshëm që kryen kontrolle të rregullta shëndetësore të kafshëve. Kontrollet veterinare dhe kujdesi parandalues mbeten mënyra më e mirë për ta mbajtur macen të shëndetshme për një kohë të gjatë.
Mund të jetojë 15 vjet e më shumë
Me kujdes të duhur, ushqim të ekuilibruar dhe aktivitet të mjaftueshëm fizik, Burmillat zakonisht jetojnë nga 12 deri në 15 vjet, ndërsa shumë prej tyre mund ta kalojnë edhe këtë moshë.
Kësaj race nuk i nevojitet domosdoshmërisht një hapësirë e madhe për të qenë e kënaqur. Shumë më e rëndësishme është të ketë mundësi për lojë, ngjitje dhe ndërveprim me njerëzit.
Strukturat për ngjitje, vendet për mprehjen e kthetrave dhe lodrat interaktive e ndihmojnë të mbetet aktive fizikisht dhe e stimuluar mendërisht.
Burmilla është zgjedhje shumë e mirë për ata që duan një mace të butë, inteligjente dhe shoqërore, pa kërkesa të tepërta për mirëmbajtje.
Edhe pse ende nuk është aq e përhapur sa disa raca të tjera, kombinimi i elegancës, butësisë dhe natyrës lozonjare është pikërisht ajo që e bën Burmillën vërtet të veçantë. /Telegrafi/