Macja ju ndjek kudo nëpër shtëpi? Arsyeja mund t’ju habisë
Nga kurioziteti dhe dëshira për vëmendje te ushqimi, mërzia apo ankthi – ja çfarë mund të fshihet pas kësaj sjelljeje të maces suaj
Për shumë pronarë macesh, privatësia në shtëpi është pothuajse e panjohur. Shumë mace i ndjekin njerëzit e tyre nga një dhomë në tjetrën dhe shpesh tregojnë interes të veçantë për banjën.
Banjoja mund të jetë veçanërisht interesante për shkak të ujit të rrjedhshëm, aromave të ndryshme, vaskës, koshit të mbeturinave dhe madje edhe letrës higjienike. Por rol të rëndësishëm luan edhe rutina. Nëse pronari shkon në banjë para se ta ushqejë macen, ajo mund ta lidhë këtë veprim me kohën e ushqimit.
Katër arsye pse macja ju ndjek
Kurioziteti është një nga arsyet më të zakonshme. Macet duan të eksplorojnë hapësirën përreth dhe të dinë se çfarë po ndodh.
Një tjetër arsye mund të jetë ushqimi. Ndonjëherë macja thjesht po përpiqet t'ju kujtojë se tasi i saj është bosh.
Ndjekja mund të jetë edhe shenjë afeksioni dhe lidhjeje. Macet mund të krijojnë lidhje të forta me njerëzit që kujdesen për to dhe kërkojnë praninë e tyre.
Megjithatë, një mace që ju ndjek vazhdimisht mund të jetë edhe e mërzitur, e stresuar ose në ankth nga ndarja. Prandaj, është e rëndësishme të vëzhgoni nëse kjo sjellje është pjesë e karakterit të saj apo një ndryshim i ri, transmeton Telegrafi.
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Kur ndjekja mund të jetë shenjë problemi?
Nëse macja papritur bëhet shumë më e ngjitur pas jush se më parë, ndryshimi nuk duhet neglizhuar. Macet kanë tendencë t'i fshehin shenjat e sëmundjeve, ndaj ndryshimet në sjellje, oreks ose zakonet e higjienës mund të jenë të rëndësishme.
Nëse vëreni ndryshime të pazakonta, këshillohuni me veterinerin. Në veçanti, një mace që nuk ka ngrënë për 24 orë duhet të kontrollohet sa më shpejt.
Ankthi nga ndarja
Një mace që bëhet shumë e shqetësuar sapo mbetet vetëm mund të ketë ankth nga ndarja. Kjo mund të lidhet me përvoja stresuese në moshë të hershme, sëmundje, traumë, dhimbje ose ndryshime të mëdha në mjedisin ku jeton, si shpërngulja apo ardhja e një kafshe të re.
Nëse problemi vazhdon, ai mund të përkeqësohet dhe të ndikojë në mirëqenien e maces.
Si ta ndihmoni macen të bëhet më e pavarur?
Qëllimi nuk është ta bëni macen më pak të lidhur me ju, por ta ndihmoni të ndihet e sigurt edhe kur është vetëm.
Mbani një rutinë të parashikueshme për ushqimin dhe lojën dhe shpërblejeni kur sillet qetë pa kërkuar vazhdimisht vëmendjen tuaj.
Gjithashtu, krijoni një hapësirë ku macja mund të argëtohet dhe të eksplorojë vetë. Shtyllat për ngjitje, raftet, vendet e fshehjes, hapësirat nga ku mund të vëzhgojë ambientin, lodrat interaktive dhe enët që e bëjnë të “punojë” për ushqimin mund ta mbajnë të angazhuar.
Në këtë mënyrë, macja mund të ketë më shumë aktivitete gjatë ditës dhe të mos varet për çdo gjë vetëm nga prania e pronarit. /Telegrafi/