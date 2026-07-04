Pse lojtarët e Egjiptit panë një video të Mbappes para se të gjuanin penalltitë kundër Australisë?
Kombëtarja e Egjiptit mposhti Australinë në raundin e 1/16-tës pas gjuajtjeve të penalltive, dhe pas suksesit historik qëndronte një analizë e detajuar e portierit të kundërshtarit.
Vetëm pak minuta para fillimit të gjuajtjeve të penalltive, lojtarët ndërkombëtarë të Egjiptit u mblodhën rreth laptopëve për të studiuar pamjet e portierit australian Mat Ryan duke u përballur me lojtarë të klasit botëror. Vëmendje e veçantë iu kushtua penalltisë që ylli i Real Madridit, Kylian Mbappe, e goditi kundër Levantes më 17 janar të këtij viti, dhe ku ishte Ryan ai që mbrojti.
Pamjet tregojnë qartë portierin australian, i cili hyri në fushë në minutën e 119-të të ndeshjes, duke u përpjekur ta ngatërronte Mbappen me lëvizjet e tij karakteristike dhe duke u lëkundur në vijën e portës.
Megjithatë, francezi mbeti plotësisht i qetë, priti momentin e duhur dhe shënoi në mënyrë rutinore golin, pas të cilit e festoi golin duke imituar lëvizjet e Ryan.
Stafi i trajnerëve egjiptianë vendosi ta përdorte pikërisht këtë shembull për t’u treguar lojtarëve të tyre se si reagon portieri australian në momentet e presionit më të madh.
egypt weren’t even watching the penalty anymore they just wanted to feel mbappé’s aura for motivation pic.twitter.com/pHSjZG09hO
— 🇫🇷🍁 (@cIairefontaine) July 3, 2026
Qëllimi nuk ishte vetëm të analizohej se ku kërcen më shpesh Ryan, por edhe si lëviz ai, kur përpiqet të ndikojë psikologjikisht te kundërshtari dhe sa herët e zbulon qëllimin e tij.
Një qasje e tillë rezultoi një sukses i plotë. Edhe pse Australia bëri një ndryshim taktik në portë në minutën e 119-të dhe futi në lojë Ryan me përvojë në vend të Patrick Beach pikërisht për shkak të penalltisë, futbollistët egjiptianë ishin gati. Ryan nuk arriti të priste asnjë gjuajtje të vetme dhe Egjipti u kualifikua për në raundin e 16-të.
Eksperti i psikologjisë së ekzekutimit të penalltive, Geir Jordet, i tha Reuters se shembulli i Mbappes është një shembull i përsosur se si vendosmëria dhe ekzekutimi i shpejtë menjëherë pas fishkëllimës së gjyqtarit janë shpesh më të vlefshme se çdo lojë psikologjike nga portierët.
Egjipti tani përballet me një sfidë shumë më të madhe, me kampionin aktual të botës, Argjentinën, e cila arriti në fazën eliminatore pas një fitoreje dramatike në ndeshjen me plot pesë gola kundër Kepit të Gjelbër me rezultat 3-2.
Nëse duan të bëjnë një tjetër surprizë të madhe, egjiptianët do të duhet të përsërisin lojën e disiplinuar në mbrojtje, por edhe të tregojnë edhe një herë se përgatitja e lartë dhe analiza e kujdesshme mund të japin rezultate edhe kundër favoritëve më të mëdhenj të turneut./Telegrafi/