Pse gjithnjë e më shumë çifte po zgjedhin intimitetin e ngadaltë
Kur fokusi largohet nga performanca dhe orgazma, hapet rruga drejt një lidhjeje më të thellë emocionale dhe fizike
Në një botë ku gjithçka ndodh me shpejtësi – ushqimi, komunikimi dhe ritmi i jetës – edhe marrëdhëniet intime shpesh janë vënë nën të njëjtin presion. Megjithatë, gjithnjë e më shumë çifte dhe terapistë seksualë po i rikthehen konceptit të "seksit të ngadaltë", i cili bazohet te prania, ndjeshmëria dhe lidhja e vërtetë mes partnerëve.
I frymëzuar nga praktikat e tantrës dhe mindfulness (vëmendja e ndërgjegjshme), ky qasje i nxit partnerët të përqendrohen te njëri-tjetri, të sinkronizojnë frymëmarrjen, të mbajnë kontakt me sy dhe të jenë plotësisht të pranishëm në moment. Pa nxitim, pa pritshmëri dhe pa e pasur orgazmën si qëllimin kryesor.
Pse po fiton gjithnjë e më shumë popullaritet?
Forcon lidhjen emocionale
Kur ngadalësohen lëvizjet, frymëmarrja dhe prekjet, krijohet hapësirë për një prani më të plotë. Në vend që të mendoni për hapin e radhës ose nëse po "performoni mirë", thjesht përjetoni momentin. Kjo ndihmon në rritjen e afërsisë emocionale mes partnerëve.
Ul ankthin dhe presionin
Kur hiqet fokusi nga performanca dhe orgazma, bie edhe presioni. Trupi relaksohet, mendja qetësohet dhe marrëdhënia intime shndërrohet në një përvojë që shijohet, jo në një detyrë që duhet përfunduar.
Rrit kënaqësinë
Paradoksalisht, pikërisht kur nuk nxitoni drejt kulmit, zbuloni sa shumë kënaqësi mund të sjellë çdo prekje, çdo përqafim dhe çdo frymëmarrje e përbashkët, transmeton Telegrafi.
Pse gjithnjë e më shumë çifte po zgjedhin intimitetin e ngadaltë
Si mund ta praktikoni?
Krijoni atmosferën
Shmangni shpërqendrimet. Fikni televizorin dhe telefonat, zgjidhni ndriçim të butë, muzikë të qetë ose qirinj, në mënyrë që e gjithë vëmendja të jetë te partneri.
Sinkronizoni frymëmarrjen dhe shikimin
Edhe pse tingëllon e thjeshtë, frymëmarrja e përbashkët dhe kontakti me sy krijojnë një ndjenjë të fortë afërsie dhe besimi.
Hiqni dorë nga ideja e "qëllimit"
Orgazma nuk është diçka që duhet shmangur, por nuk duhet të jetë as objektivi kryesor. Përqendrohuni te ndjesitë, eksploroni trupin e partnerit me kureshtje dhe pa nxitim. Sa më shumë ta ngadalësoni ritmin, aq më intensiv mund të bëhet përjetimi.
Seksi nuk ka pse të jetë gjithmonë një përvojë e shpejtë dhe intensive. Ai mund të jetë një udhëtim i qetë, sensual dhe plot afërsi, që i ndihmon partnerët të lidhen më thellë me njëri-tjetrin. Ndonjëherë, pikërisht kur ndalojmë së përpjekuri të "jemi perfektë", krijojmë intimitetin më të vërtetë. /Telegrafi/